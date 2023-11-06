На війні загинули п'ятеро військових 117 бригади тероборони із Сумщини

Під час російсько-української війни загинули п'ятеро бійців 117 бригади територіальної оборони Збройних сил України, яка базується в Сумській області. До дому "на щиті" повернулися Юрій Канівець, Андрій Цвик, Артур Білаш, Олег Стрижак та Станіслав Євтушенко.

Про це повідомила 117 бригада ТРО.

Загиблі військовослужбовці із Сумщини 117 бригада ТРО Загиблі військовослужбовці із Сумщини 117 бригада ТРО Загиблі військовослужбовці із Сумщини 117 бригада ТРО Загиблі військовослужбовці із Сумщини 117 бригада ТРО

6 листопада в Охтирському районі поховали старшого сержанта Юрія Канівця. Чоловік був командиром розвідувального взводу. Він загинув 3 листопада під час виконання бойового завдання від вогнепального поранення в селі Пожня Охтирського району.

Юрій Канівець. Фото: 117 бригада ТРО

Із захисником Сумщини попрощалися у сільській церкві села Грунь та поховали на місцевому кладовищі.

Про дату поховання Андрія Цвика, Артура Білаша, Олега Стрижака та Станіслава Євтушенка повідомлять додатково.

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