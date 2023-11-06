На війні загинули п'ятеро військових 117 бригади тероборони із Сумщини

Під час російсько-української війни загинули п'ятеро бійців 117 бригади територіальної оборони Збройних сил України, яка базується в Сумській області. До дому "на щиті" повернулися Юрій Канівець, Андрій Цвик, Артур Білаш, Олег Стрижак та Станіслав Євтушенко.
Про це повідомила 117 бригада ТРО.
6 листопада в Охтирському районі поховали старшого сержанта Юрія Канівця. Чоловік був командиром розвідувального взводу. Він загинув 3 листопада під час виконання бойового завдання від вогнепального поранення в селі Пожня Охтирського району.
Юрій Канівець. Фото: 117 бригада ТРО
Із захисником Сумщини попрощалися у сільській церкві села Грунь та поховали на місцевому кладовищі.
Про дату поховання Андрія Цвика, Артура Білаша, Олега Стрижака та Станіслава Євтушенка повідомлять додатково.
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