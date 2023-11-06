3 листопада 2023 року, внаслідок ракетного удару в населеному пункті Зарічне Запорізької області, загинув 51-річний водій кулеметного взводу стрілецького батальйону, житель села Западинці, що на Хмельниччині, Віктор Новак.

Про це повідомили у Меджибізькій селищній раді.

51-річний Віктор Новак народився у селі Западинці, що на Хмельниччині.

У мирному житті чоловік працював у колгоспі, фермерському господарстві. Останнє робоче місце перед повномасштабним вторгненням Росії в Україну Віктор Новак працював в організації по будівництву доріг.

З перших днів великої війни чоловік пішов у тероборону. А потім служив на фронті.

У воїна залишилися дружина, донька, син, зять, невістка, онук.

"У скорботі ми усією громадою низько схиляємо голови перед вічною і світлою пам'яттю Героя. Висловлюємо найщиріші співчуття рідним, друзям та побратимам військовослужбовця. Вічна пам'ять воїну-герою! Слава Україні! Героям Слава", — йдеться у повідомленні.

Про день та час зустрічі воїна громаду буде повідомлено додатково.

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