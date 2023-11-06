13 жовтня 2023 року під час виконання бойового завдання в районі села Макіївка Сватівського району Луганської області загинув 28-річний солдат Ігор Касянчук зі Старокостянтинова, що на Хмельниччині.

Про це повідомила Старокостянтинівська міська рада.

Місцева влада закликала громаду віддати належну шану бійцю та гідно провести його в останню путь.

"Просимо жителів Старокостянтинівської громади віддати належну шану та гідно провести в останню дорогу нашого захисника, який поклав своє життя за свободу і незалежність України! Вічна пам’ять та шана Герою", — йдеться у повідомленні.

Сьогодні, 6 листопада, у Старокостянтинові громада попрощалася із захисником Ігорем Касянчуком. Поховали військовослужбовця на міському кладовищі.

У воїна залишилася мама.

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