Росіяни обстріляли дві прикордонні громади на Чернігівщині

5 листопада армія РФ обстріляла дві прикордонні громади на Чернігівщині: Городнянську та Семенівську.

Про це Суспільному повідомила речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шеховцова.

Прикордонники зафіксували три вибухи (приходи, ймовірно з міномета калібру 120 мм) в напрямку села Сеньківка Городнянської громади.

Два вибухи (приходи, ймовірно з міномета калібру 120 мм) в напрямку села Костобобрів, що в Семенівській громаді.

Нагадаємо, росіяни 5 листопада зі своєї території два рази обстріляли прикордоння Чернігівщини. Обстрілів зазнали Семенівська та Сновська громади.

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