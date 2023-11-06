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Глава ЦРУ прилетів на Близький Схід
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Глава ЦРУ прилетів на Близький Схід

ЗМІ
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Глава ЦРУ прилетів на Близький Схід
Очільник ЦРУ Вільям Бернс. Фото: АР

Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Джозеф Бернс прибув до Ізраїлю, де зустрінеться з лідерами та представниками розвідки.

Про це пише New York Times з посиланням на джерела.

США планують розширити співпрацю у галузі розвідки з Ізраїлем. Вони надаватимуть інформацію, яка може допомогти знайти заручників або запобігти новим атакам ХАМАСу.

Після Ізраїлю Бернс поїде ще до кількох країн Близького Сходу для обговорення ситуації в Секторі Гази, поточних переговорів щодо заручників і важливості запобігання поширенню війни.

Точний маршрут директора ЦРУ невідомий, але очікується, що він відвідає Йорданію. У Бернса та короля Абдалла давні та тісні стосунки. Бернс був послом США в Йорданії, коли помер король Хусейн, і Абдалла зійшов на трон. Король Абдалла нещодавно написав листа, в якому високо оцінив дипломатичні здібності Бернса.

Що відомо про вторгнення ХАМАСу в Ізраїль

Вранці 7 жовтня бойовики руху ХАМАСу вторглися на територію Ізраїлю із Сектора Гази, узявши під контроль кілька населених пунктів у прикордонній зоні та захопивши десятки заручників. У відповідь Ізраїль розпочав проти бойовиків контртерористичну операцію.

Світові лідери засудили атаку ХАМАСу на Ізраїль, зокрема свою солідарність із народом Ізраїлю висловили в Європейському союзі та Україні. Ізраїльський уряд 8 жовтня запровадив воєнний стан в країні.

27 жовтня речник ЦАХАЛу контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що ізраїльські сухопутні війська "розширюють свої наземні операції" та посилять повітряні удари у Секторі Гази.

Речник Армії оборони Ізраїлю Даніель Хагарі 5 листопада заявив, що ізраїльські війська повністю оточили місто Газа та розділили анклав на дві частини. Водночас він додав, що ЦАХАЛ дозволить цивільним залишити північ Гази та прямувати на південь.

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