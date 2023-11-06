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Білорусь знову продовжила навчання з Росією
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Білорусь знову продовжила навчання з Росією

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Білорусь знову продовжила навчання з Росією
Російські військові. Фото: AP

Навчання Збройних сил Білорусі та Росії продовжили мінімум до 12 листопада. Вони тривають вже 80 тижнів.

Про це повідомляє білоруська моніторингова група "Беларускі гаюн".

Полігони "Доманово" та "Обуз-Лісновський" працюють без перерви, інші ж на вихідні 4 та 5 листопада. Крім того, цього тижня 6-7 листопада будуть вихідними для полігонів "Гозький" та "Брестський", а 7 листопада також вихідний на "Лепельському", "Борисівському" та "Німані".

Навчання на полігонах продовжуються з 6 листопада до:

  • 227 загальновійськовий полігон "Борисівський" (Борисівський район) до 11.11;
  • Полігон "Гозький" 6 омбр. (Гродненський район) до 10.11;
  • Полігон "Брестський" 38 одшбр. (Брестський район) до 11.11;
  • Полігон "Осиповичський" 51 абр. (Осиповицький район) до 10.11;
  • 212-й авіаційний полігон "Німан" (Новогрудський район) до 10.11;
  • 230 загальновійськовий полігон "Обуз-Ліснівський" (Барановичський район) до 12.11;
  • 174 навчальний полігон ВПС та військ ППО "Доманово" (Івацевичський район) до 12.11;
  • Полігон "Лепельський" 19 омбр. (Лепельський район) до 11.11.

Навчання йдуть безперервно з 29 квітня 2022 року. Загальна кількість подовжень становить 80 тижнів.

Що відомо про російсько-білоруські навчання

Цієї осені відбулися військові навчання між російськими та білоруськими військовими, які тривали до 1 жовтня. Як відзначає моніторингова служба "Беларускі Гаюн", навчання тривають безперервно з 29 квітня 2022 року. Загальна кількість подовжень складає вже 74 тижні.

У вересні 2023 року повідомлялося, що на території Білорусі залишилася менш ніж тисяча найманців приватної військової компанії "Вагнер".

7 жовтня командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв розповів, що у Білорусі розпочався новий етап перевірки бойової готовності військ.

Також стало відомо, що до Білорусі прибувають російські інструктори для навчання білоруських військових керувати безпілотниками.

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