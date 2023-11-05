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Військові РФ за день завдали 85 ударів по Сумщині
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Військові РФ за день завдали 85 ударів по Сумщині

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За день 5 листопада російські військові 23 рази відкривали вогонь по Сумщині, було зафіксовано 85 вибухів.

Про це повідомили у військовій адміністрації.

Які громади були під обстрілами

  • Миропільська громада: мінометний обстріл (10 вибухів).
  • Білопільська громада: мінометний обстріл (4 вибухи), обстріли з РСЗВ (8 вибухів) та артилерійський обстріл (5 вибухів).
  • Шалигинська громада: зафіксовано артилерійські обстріли (11 вибухів) та мінометний обстріл (3 вибухи).
  • Юнаківська громада: мінометні обстріли (10 вибухів), обстріл з АГС-17 (2 вибухи), артилерії (8 вибухів) та РСЗВ (4 вибухи).
  • Краснопільська громада: був обстріл з СПГ-9 (5 вибухів).
  • Середино-Будська громада: обстріл з РСЗВ (9 вибухів).
  • Есманьська громада: на територію громади військові РФ скинули 6 мін.

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