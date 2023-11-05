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Науковці пояснили, чому в Україні бачать північне сяйво
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Науковці пояснили, чому в Україні бачать північне сяйво

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Північне сяйво в небі над Лозовою, Харківська область, 5 листопада 2023 року. Фото: ХС Харків/Telegram

Науковці пояснюють, що небо червоного кольору спостерігають в різних областях України через геомагнітну бурю.

Де можна спостерігати північне сяйво?

Країни північної півкулі Землі нині спостерігають сяйво, написав у Facebook астроном та лектор харківського планетарію Володимир Кажанов.

"У ніч з 5 на 6 листопада в Україні, як і багатьох країнах північної півкулі Землі, спостерігається яскраве північне сяйво. Сталася потужна геомагнітна буря, пов'язана з бомбардуванням нашої планети викидом корональної маси, що стався на Сонці кілька днів тому", — йдеться у повідомленні.

Червоне небо, зокрема, спостерігали на Харківщині, Чернігівщині, Одещині, Кіровоградщині.

Які фактори зумовлюють появу північного сяйва?

Для того, щоб спостерігати явище північного сяйва, потрібно, щоб збіглися кілька факторів, розповів Суспільному завідувач відділу радіофізики та геокосмосу Радіоастрономічного інституту НАН України Андрій Залізовський.

"Треба мати небо безхмарне. Явище спостерігається на горизонті. При таких магнітних бурях для України — це більш-менш звичайна річ. Ну і зараз ми наближаємося до максимуму сонячного циклу. До сяйва призводить інжекція коронарних сонячних мас. Сьогодні все так склалось, що у нас листопад – це місяць досить темний, ніч у нас довга, магнітна буря", — пояснює науковець.

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Північне сяйво в небі над Києвом, 5 листопада 2023 року. Фото: Alex Veles/Facebook

Чому сяйво над Україною червоного кольору?

Колір сяйва зумовлений тим, які іони чи атоми збуджуються, каже Залізовський: "Червоний – це якраз той колір, який дає атомарний кисень в іоносфері. Кожний сорт молекул, коли він збуджується, а потім, повертаючись у свій нормальний стан, випромінює свою довжину хвилі й свій колір. На якій висоті, які молекули або атоми збуджуються під впливом висипання частинок з хвоста магнітосфери — такий колір ми бачимо".

північне сяйво
Північне сяйво в небі над Лозовою, Харківська область, 5 листопада 2023 року. Фото: Юлія Токар/Суспільне Харків

Як часто північне сяйво з'являється в Україні?

За низьким чи середнім рівнем сонячної активності спостерігати явище північного сяйва в Україні можна приблизно раз на рік, стверджує Андрій Залізовський.

"З 2017 року магнітних бур, які потенційно могли призвести до того, щоб ми бачили сяйво, було близько п'яти. Якщо все складається, приблизно раз на рік. У найближчі два-три роки є ймовірність, що явище буде частіше, тому що зараз ми близько до максимуму сонячної активності", — говорить науковець.

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