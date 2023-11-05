Херсонка Олена Афанасьєва робити артбукети почала через рік після початку повномасштабного вторгнення РФ. Їх збирає та компонує з креативних матеріалів.

Про це Олена Афанасьєва розповіла кореспондентам Суспільного.

За її словами, до певного моменту поставити квіти у вазу навіть на думку не спадало. Перші квіти були, звісно, соняшники – їх вона купила на місцевому ринку в Тернополі.

"Мені захотілося придбати букет, який буде нагадувати про дім. Потім побачила, що багато херсонців купують соняшники. Я купила соняхи та поставила їх у воду. А потім зрозуміла, що довго не стоятимуть – тому мені захотілося зберегти згадку, зробити фото. Тоді Макс Афанасьєв зробив перший фотобукет. Це була не просто красива фотографія, а з настроєм — "Соняхи у темряві", — розповіла херсонка.

Артбукет "Соняхи у темряві" херсонки Олени Афанасьєвої. Фото надала Олена Афанасьєва.

Як говорить жінка, відчуття краси до неї поверталося дуже поступово: з часом Олена почала бачити красиві овочі на місцевому ринку і подумки порівнювала їх з херсонськими.

"Я відчула себе ботаніком-дослідником, все начебто схоже – але трохи інше. Мені захотілося це показати. Проте одразу виникла проблема: на орендованій квартирі одна маленька вазочка, а купувати різні вази не на часі, та й дорого. Тому і "вази" стали об’єктом креативу: то знайшла на вулиці шмат відрізаної труби, потім бите скло, у продавчині на ринку випросила жменю опеньок, біля дома зірвала якусь рослинку. Так і склався "букет дня", — каже Олена Афанасьєва.

Артбукет херсонки Олени Афанасьєвої. Фото надала Олена Афанасьєва

Пізніше друзі, які залишаються в Херсоні, надіслали з ботанічного саду лаванду, евкаліпт і ковилу.

"Ковила не така, яку ми звикли бачити у степах, вона схожа на віник, але це ковила. З неї вийшов букет, який мені нагадує лицаря в обладунках – захисника степів. В якийсь момент я усвідомила, що мої "букети" – це арттерапія. Мене це рятує від постійної напруги і стресу, адже переключаєшся на пошук гармонії і балансу", — розказує херсонка.

Артбукет "Ковила" херсонки Олени Афанасьєвої. Фото надала Олена Афанасьєва

Сама практика схожа на ікебану, але разом з тим це простір для рефлексій і спосіб дослідження місця, в якому ти опинився, говорить Олена Афанасьєва.

"У Японії є різновид ікебани – ікебана "согецу", це букети з не рослинних матеріалів. Це теж не зовсім те, що я роблю, але є певні елементи. Постійно згадую "букети" з проволоки і всякого різного мотлоху, які колись в Херсоні для моєї виставки на фестивалі Gogol Dream зробив Микита Гришко. Тоді ми просто зібрали все, що бачили, а він зробив красу і гармонію. Тоді я це назвала "треш-согецу", тобто ікебана зі сміття. Зараз відчуваю, що от так само збираю себе по шматочках – і букети в цьому допомагають", — каже херсонка.

Артбукет з солодким перцем херсонки Олени Афанасьєвої. Фото надала Олена Афанасьєва

Робота Олени зараз пов’язана з текстами, щодня доводиться читати інтерв’ю людей, які постраждали від війни, читати про воєнні злочини росіян, і, звісно, новини з Херсона.

"Обстріли міста мені постійно сняться. І от "щоб кукуха не поїхала", доводиться вигадувати собі арттерапію. Думаю, зараз у всіх є щось схоже – багато хто вишиває, а моя колега, яку я завжди знала як супер менеджера і громадську лідерку, раптом почала варити неймовірне вареннячко з місцевих продуктів. Насправді це все важливо, адже наше завдання – зберегти себе у здоровому глузді. Бо попереду ще багато роботи", — говорить жінка.

Артбукет з капусти херсонки Олени Афанасьєвої. Фото надала Олена Афанасьєва

Разом з херсонськими митцями Олена зараз працює над проєктом "Інший ландшафт": про усвідомлення змін, які відбулися і зовні, і всередині людини.

Артбукет херсонки Олени Афанасьєвої. Фото надала Олена Афанасьєва

Букети потраплять на виставку, хоча це й не планувалося, каже Олена. Це проєкт про зміну фізичного, емоційного і культурного ландшафту.

"Мої букети відображають мої особисті зміни і зміни мого оточення. А ще вони фіксують хронологію. Їх вже, мабуть, понад 50. Скоро почну працювати над зимовою серією. Але до того я ще маю зробити букет на 11 листопада – день визволення Херсона", — розказала херсонка Олена Афанасьєва.

Артбукет з труби херсонки Олени Афанасьєвої. Фото надала Олена Афанасьєва

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