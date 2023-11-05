Юрій Телешун із Полтавщини загинув на війні

Воїн з Оболонської громади на Полтавщині загинув під час захисту України від російського вторгнення.
Загиблий воїн Юрій Телешун
Юрій Телешун із села Оболонь Кременчуцького району мав звання сержант, розповів Суспільному речник обласного ТЦК та СП Роман Істомін. Військовий загинув 3 листопада під час мінометного обстрілу. Це сталося біля села Пречистівка Донецької області.
Військовий був 1979-го року народження. Коли відбудеться прощання із Юрієм поки невідомо.
Читайте і дивіться Суспільне Полтава на платформах: