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Життя Харкова та області у фото: 30 жовтня — 5 листопада
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Життя Харкова та області у фото: 30 жовтня — 5 листопада

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кам'янка лелеки
Пошкоджені фігури лелек на подвір'ї пошкодженого будинку у Кам'янці, Харківська область, листопад 2023 року. Фото: Олександр Ставицький/Суспільне Харків

Атака безпілотниками, підготовка до демонтажу будинку на Ужвій, пошкоджені половецькі баби та знищена колекція музичних платівок — яким був тиждень, дивіться у підбірці Суспільне Харків.

РФ частково зруйнувала будівлю коледжу у Харкові

У Харкові внаслідок атаки російської армії з безпілотників у ніч на 3 листопада пошкоджена будівля Харківського коледжу транспортних технологій. У будівлі частково зруйнований третій та другий поверхи. Сміття, яке утворилося внаслідок руйнувань, прибирали комунальники. Серед них — кондукторка Надія Романів. Вона називає себе та колег — "Салтівський спецназ".

обстріл харкова дронами
Кондукторка Салтівського трамвайного депо Надія Романів. 3 листопада 2023 року. Фото: Лариса Говина/Суспільне Харків

На Північній Салтівці готують до демонтажу розбитий будинок по вулиці Наталії Ужвій

Роботи з демонтажу будинку №82 по вулиці Наталії Ужвій планують розпочати у середині листопада. Нині триває процес підготовки до демонтажу.

будинок на ужвій
Будинок на вулиці Наталії Ужвій готують до демонтажу, Харків, 1 листопада 2023 року. Фото: Микита Ольховський/Суспільне Харків

Пошкоджені половецькі баби

У ніч на 2 листопада трьох з чотирьох кам'яних половецьких баб перед історичним музеєм у центрі Харкова порубали сокирою. За версією поліції, це зробив 45-річний безробітний чоловік: він завдав близько 20 ударів трьом тисячолітнім статуям.

половецькі баби
Пошкоджені половецькі баби біля історичного музею, Харків, 3 листопада 2023 року. Фото: Микита Ольховський/Суспільне Харків

У Кам'янці на Харківщині відкрили модульну амбулаторію

Через понад рік після деокупації в селі Кам'янці на Харківщині відкрили модульну амбулаторію. Її встановлення профінансувала Всесвітня організація охорони здоров’я. Стаціонарна амбулаторія, яка обслуговувала понад тисячу селян, була розбита обстрілами навесні 2022 року.

кам'янка амбулаторія
Черга в амбулаторію у Кам'янці, Харківська область, листопад 2023 року. Фото: Олександр Ставицький/Суспільне Харків

Харківський нацгвардієць мінує першу лінію оборони на Донеччині

Військовослужбовець 5-ї Слобожанської бригади Нацгвардії за позивним "Харциз" мінує лінію оборони за пів сотні метрів від російських позицій на Донеччині. Він командує інженерно-саперним взводом. За його словами, за цей рік встановив понад 700 мін, завдяки чому вдалося призупинити просування російських танків.

мінування
Харківський нацгвардієць з позивним "Харциз" встановив понад 700 мін за рік, Харківщина, листопад 2023 року. Фото: Олександра Новосел/Суспільне Харків

Окупанти знищили колекцію жителя Кам'янки, яку він збирав понад 40 років

Житель деокупованого села Кам'янки Ізюмського району Василь Соляник збирав колекцію з понад 500 платівок з 1982 року. Під час окупації у будинку Василя жили росіяни. Вони знищили колекцію Василя та використовували другий поверх будинку як туалет.

кам'янка диски
Василь із пошкодженою росіянами музичною колонкою, Кам'янка, Харківська область, листопад 2023 року. Фото: Суспільне Харків

Боєць-зенітник у Харкові готується до міжнародних змагань для ветеранів "Ігри Героїв"

26-річний ветеран російсько-української війни Олександр Півнєв готується у Харкові до міжнародних змагань "Ігри Героїв". Цьогоріч вони пройдуть у Брюсселі під егідою НАТО. Чому спорт важливий для реабілітації, про що хоче поспілкуватися з представниками Альянсу та як проходить тренування із протезом — Олександр розповів Суспільне Харків.

ігри героїв
Фото: Суспільне Харків

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