Життя Харкова та області у фото: 30 жовтня — 5 листопада

Атака безпілотниками, підготовка до демонтажу будинку на Ужвій, пошкоджені половецькі баби та знищена колекція музичних платівок — яким був тиждень, дивіться у підбірці Суспільне Харків.
РФ частково зруйнувала будівлю коледжу у Харкові
У Харкові внаслідок атаки російської армії з безпілотників у ніч на 3 листопада пошкоджена будівля Харківського коледжу транспортних технологій. У будівлі частково зруйнований третій та другий поверхи. Сміття, яке утворилося внаслідок руйнувань, прибирали комунальники. Серед них — кондукторка Надія Романів. Вона називає себе та колег — "Салтівський спецназ".
На Північній Салтівці готують до демонтажу розбитий будинок по вулиці Наталії Ужвій
Роботи з демонтажу будинку №82 по вулиці Наталії Ужвій планують розпочати у середині листопада. Нині триває процес підготовки до демонтажу.
Пошкоджені половецькі баби
У ніч на 2 листопада трьох з чотирьох кам'яних половецьких баб перед історичним музеєм у центрі Харкова порубали сокирою. За версією поліції, це зробив 45-річний безробітний чоловік: він завдав близько 20 ударів трьом тисячолітнім статуям.
У Кам'янці на Харківщині відкрили модульну амбулаторію
Через понад рік після деокупації в селі Кам'янці на Харківщині відкрили модульну амбулаторію. Її встановлення профінансувала Всесвітня організація охорони здоров’я. Стаціонарна амбулаторія, яка обслуговувала понад тисячу селян, була розбита обстрілами навесні 2022 року.
Харківський нацгвардієць мінує першу лінію оборони на Донеччині
Військовослужбовець 5-ї Слобожанської бригади Нацгвардії за позивним "Харциз" мінує лінію оборони за пів сотні метрів від російських позицій на Донеччині. Він командує інженерно-саперним взводом. За його словами, за цей рік встановив понад 700 мін, завдяки чому вдалося призупинити просування російських танків.
Окупанти знищили колекцію жителя Кам'янки, яку він збирав понад 40 років
Житель деокупованого села Кам'янки Ізюмського району Василь Соляник збирав колекцію з понад 500 платівок з 1982 року. Під час окупації у будинку Василя жили росіяни. Вони знищили колекцію Василя та використовували другий поверх будинку як туалет.
Боєць-зенітник у Харкові готується до міжнародних змагань для ветеранів "Ігри Героїв"
26-річний ветеран російсько-української війни Олександр Півнєв готується у Харкові до міжнародних змагань "Ігри Героїв". Цьогоріч вони пройдуть у Брюсселі під егідою НАТО. Чому спорт важливий для реабілітації, про що хоче поспілкуватися з представниками Альянсу та як проходить тренування із протезом — Олександр розповів Суспільне Харків.
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