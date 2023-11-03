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Після перевірки у "Пунктах незламності" Полтави зменшили кількість місць від початкового рівня
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Після перевірки у "Пунктах незламності" Полтави зменшили кількість місць від початкового рівня

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"Пункт незламності"
Фото: Суспільне Полтава

"Пункти незламності" Полтави можуть вмістити у половину менше людей, ніж це було розраховано на початку створення. До такого висновку дійшли після їхньої перевірки. Зменшення пов’язане з безпекою, адже пункт має вміщувати не більше людей, ніж укриття біля нього.

Про це розповіла Суспільному секретар міськради Катерина Ямщикова

В 10-ї школи Полтави є "Пункт незламності", який облаштували в навчальному закладі.

Після перевірки у "Пунктах незламності" Полтави зменшили кількість місць, ніж було на початку
"Пункт незламності" у школі. Фото: Суспільне Полтава

"Основне приміщення, де будуть перебувати люди, – це шкільний спортивний зал, ми його підготували. У подальшому у нього можуть додавати меблі за потреби. У нас є запаси питної води, у нас є резервуар на 1000 літрів. У нас є аптечки для першої домедичної допомоги. За потреби ми можемо прогрівати приміщення, у нас є буржуйка, є дрова сухі. Для дітей у нас є майданчик. Є для тих, хто любить спорт і пограти в теніс, пограти в шахи, шахмати, хто що любить", — каже секретар 10-ї школи у Полтаві Вікторія Тичинська.

У Полтавській громаді функціонує 61 "Пункт незламності", більшість з яких розташовані в закладах освіти, каже Катерина Ямщикова. Після перевірки фахівці міськради дійшли висновку, що пункти можуть вміщувати у половину менше людей, ніж це було розраховано на початку їхнього створення.

"Пункти незламності" в Полтаві зменшили
"Пункт незламності" в Полтаві. Фото: Суспільне Полтава

"Місткість їхня у нас до рішення виконавчого комітету і до засідання відповідної комісії, яка відбулась нещодавно, була близько 30 тисяч осіб. Після комісії, а саме висновок обґрунтовується обчисленістю людей, які можуть розміщуватися у «Пунктах незламності» прямопропорційно тих, хто може розташуватися в укриттях. Тепер ми на це спираємося. І вона зменшилася в половину", — говорить секретар Полтавської міської ради Катерина Ямщикова.

За словами Катерини Ямщикової, зменшення пов’язане з фактором безпеки, адже "Пункт незламності" має вміщувати не більше людей, ніж укриття поруч з ним, оскільки у випадку тривоги всі, хто перебуватимуть у пункті, мають пройти у сховище.

"Пункти незламності" Полтави зменшили кількість місць, ніж було на початку
"Пункт незламності" в одній із шкіл Полтави. Фото: Суспільне Полтава

"Коли лобіювалися перші питання про «Пункти незламності», було запропоновано нам на розміщення 1,5 тисячі осіб, але в нас немає можливості такої кількості розмістити. І потім дали реальну цифру, це — 130 осіб. Ми коли подали реально, де ми можемо (розміщувати людей — ред.), то нам дозволили приймати 130 осіб. Тобто коли комісія приходила, ми вже показували саме ці приміщення, де ми можемо приймати людей", — говорить секретар 10-ї школи у Полтаві Вікторія Тичинська.

Нині на Полтавщині працює 489 пунктів незламності, повідомив Суспільному заступник директора обласного департаменту з питань цивільного захисту Віктор Стеблянко. Працювати вони почали з осені 2022-го через обстріли Російською Федерацією об'єктів енергетичної інфраструктури.

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