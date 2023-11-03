Попередні підсумки робити зміненого автобусного маршруту №3 "Озерна – кладовище "Ракове" у Хмельницькому підбиватимуть наприкінці листопада. Наразі найбільше йому радіють люди, яким треба дістатися кладовища.
Про це Суспільному Хмельницький розповів заступник Хмельницького міського голови Микола Ваврищук.
Хмельничанин Степан – вперше їде автобусним маршрутом №3.
"Я бачив його в Інтернеті, що трійка буде ходити через Дубове, через центр. Дуже зручно, хороший маршрут. Добре, що зробили, бо він їде через усе місто в Ракове", — розповідає пасажир Степан.
Попередні підсумки робити зміненого автобусного маршруту №3 "Озерна – кладовище "Ракове" підбиватимуть наприкінці листопада, каже заступник Хмельницького міського голови Микола Ваврищук. За його словами, за зміненим маршрутом він курсує з 17 жовтня.
"Ми внесли зміни безпосередньо в маршрут №3, який продовжив свій рух від обласної лікарні по вулиці Пілотській – до кладовища. Відповідно, можна сказати, ми об’єднали маршрут №32 і №3", — пояснює Микола Ваврищук.
Нині на маршруті працює чотири нових автобуси. Інтервал руху — до 40 хвилин, — розповідає заступник директора комунального підприємства "Електротранс" Володимир Богачук.
"Підприємство розпочало накатку маршруту. Це – не один день, чи тиждень, навіть не місяць. "Накатати" маршрут – це визначити оптимальні графіки руху при максимальному пасажиропотоці. Протягом трьох місяців, я думаю, що маршрут буде "накатаний". Зроблені певні коригування. Ми очікуємо також звернень і побажань громадян в який бік нам рухатись і по часу і по інтервалах", — каже Володимир Богачук.
Половина пасажирів в автобусі – пільговики, каже водій маршруту №3 Юрій Скоблянський. За його словами, у першій половині дня чимало пасажирів їде до кладовища.
"Це для старших людей в основному, які хочуть приїхати до кладовища – вшанувати пам'ять загиблих, родичів", — каже Юрій Скоблянський.
На кінцевих зупинках – розклеєні графіки відправлень автобусів, розповідає Володимир Богачук. Також їх можна дізнатись на сайті rozklad.ua, а реальне місце розташування – переглянути на Dozorro.
"Маршрут протяжністю "Озерна – Ракове" – 17 кілометрів 550 метрів, а у зворотному напрямку – трошечки коротший – 16 кілометрів. На сьогодні – невеликий пасажиропотік. Скажімо так, 150 осіб на одному автобусі так в середньому проїжджає. Щоб був рентабельний, потрібно перевозити десь ну хоча б десь пасажирів 400 з копійками", — пояснює Володимир Богачук.
За словами Миколи Ваврищука, вони налаштовані, аби маршрут №3 працював. Можливо, лише, внесуть у графіки руху корективи.
"Змінити, можливо, графіки під потреби людей, пасажирів, якщо такі побажання будуть. На сьогодні є одне, якщо буде ще – ми врахуємо", — каже чиновник.
Нових маршрутів чи зміни діючих, каже Микола Ваврищук, найближчим часом – не планують.
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