Попередні підсумки робити зміненого автобусного маршруту №3 "Озерна – кладовище "Ракове" у Хмельницькому підбиватимуть наприкінці листопада. Наразі найбільше йому радіють люди, яким треба дістатися кладовища.

Про це Суспільному Хмельницький розповів заступник Хмельницького міського голови Микола Ваврищук.

Хмельничанин Степан – вперше їде автобусним маршрутом №3.

Водій автобусного маршруту №3 розповідає, що найбільша кількість пасажирів, це люди, які їдуть на кладовище, листопад 2023.

"Я бачив його в Інтернеті, що трійка буде ходити через Дубове, через центр. Дуже зручно, хороший маршрут. Добре, що зробили, бо він їде через усе місто в Ракове", — розповідає пасажир Степан.

Попередні підсумки робити зміненого автобусного маршруту №3 "Озерна – кладовище "Ракове" підбиватимуть наприкінці листопада, каже заступник Хмельницького міського голови Микола Ваврищук. За його словами, за зміненим маршрутом він курсує з 17 жовтня.

"Ми внесли зміни безпосередньо в маршрут №3, який продовжив свій рух від обласної лікарні по вулиці Пілотській – до кладовища. Відповідно, можна сказати, ми об’єднали маршрут №32 і №3", — пояснює Микола Ваврищук.

Нині на маршруті працює чотири нових автобуси. Інтервал руху — до 40 хвилин, — розповідає заступник директора комунального підприємства "Електротранс" Володимир Богачук.

Пасажири автобусного маршруту №3 у Хмельницькому, листопад 2023. Фото: Суспільне Хмельницький

"Підприємство розпочало накатку маршруту. Це – не один день, чи тиждень, навіть не місяць. "Накатати" маршрут – це визначити оптимальні графіки руху при максимальному пасажиропотоці. Протягом трьох місяців, я думаю, що маршрут буде "накатаний". Зроблені певні коригування. Ми очікуємо також звернень і побажань громадян в який бік нам рухатись і по часу і по інтервалах", — каже Володимир Богачук.

Половина пасажирів в автобусі – пільговики, каже водій маршруту №3 Юрій Скоблянський. За його словами, у першій половині дня чимало пасажирів їде до кладовища.

"Це для старших людей в основному, які хочуть приїхати до кладовища – вшанувати пам'ять загиблих, родичів", — каже Юрій Скоблянський.

На кінцевих зупинках – розклеєні графіки відправлень автобусів, розповідає Володимир Богачук. Також їх можна дізнатись на сайті rozklad.ua, а реальне місце розташування – переглянути на Dozorro.

Графік автобусного маршруту №3 у Хмельницькому, листопад 2023. Фото: Суспільне Хмельницький

"Маршрут протяжністю "Озерна – Ракове" – 17 кілометрів 550 метрів, а у зворотному напрямку – трошечки коротший – 16 кілометрів. На сьогодні – невеликий пасажиропотік. Скажімо так, 150 осіб на одному автобусі так в середньому проїжджає. Щоб був рентабельний, потрібно перевозити десь ну хоча б десь пасажирів 400 з копійками", — пояснює Володимир Богачук.

За словами Миколи Ваврищука, вони налаштовані, аби маршрут №3 працював. Можливо, лише, внесуть у графіки руху корективи.

"Змінити, можливо, графіки під потреби людей, пасажирів, якщо такі побажання будуть. На сьогодні є одне, якщо буде ще – ми врахуємо", — каже чиновник.

Нових маршрутів чи зміни діючих, каже Микола Ваврищук, найближчим часом – не планують.

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