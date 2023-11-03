НовиниВійнаРегіониВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

"Знаю, що я їм потрібна", — соціальна працівниця з Луцького району про підопічних, яких доглядає
СОЦЗАХИСТДОПОМОГАРегіони

"Знаю, що я їм потрібна", — соціальна працівниця з Луцького району про підопічних, яких доглядає

Ексклюзивно
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Соцпрацівниця Тамара Балюк
Соцпрацівниця Тамара Балюк із Підгайцівської громади. Фото: Суспільне Луцьк

Волинянка Тамара Балюк із Підгайцівської територіальної громади 15 років працює соціальною працівницею. Зараз жінка опікується сімома жителями громади: навідує їх двічі на тиждень і приносить харчі.

До Дня працівника соціальної сфери, який відзначають в Україні 5 листопада, Суспільне дізнавалося, як жінка доглядає за підопічними.

Як розповіла Суспільному Тамара Балюк, двох людей обслуговує у селі Лище Луцького району, п’ять — у Воротневі, і до них їздить автобусом або приходить пішки. Каже: є люди, котрі можуть ще давати собі раду, однак є й такі, котрі потребують догляду та уваги.

"В мене одна людина, яка лежача. Треба людину і десь помити, і як кажуть, приготувати їсти. Доставка продуктів, вирішення різних питань в установах, оплата комунальних послуг, допомога в приготуванні їжі, прибирання в будинку – такі послуги", — сказала соцпрацівниця.
"Знаю, що я їм потрібна", — соціальна працівниця з Луцького району про підопічних, яких доглядає
Тамара Балюк із підопічним Петром у селі Лище. Фото: Суспільне Луцьк

Одна з підопічних Тамари Балюк — 85-річна Ірина Федорівна Кореневська живе в селі Воротнів. У три роки жінка осиротіла, працювала на різних роботах і має 37 років стажу. Чоловік пенсіонерки помер 13 років тому. Говорить: дім великий, а життя склалося так, що лишилась сама.

"Дякую, Ростиславівна, що принесла хліба, пельменів. Баба буде жити, не вмре" Отак я жила, між добрими людьми. Не жаліюся я на людей: завжди мені попадалися добрі. У кожного важка доля по-своєму, але якось ми знаходимо спільну мову, спільну тему для розмови", — говорить волинянка.
"Знаю, що я їм потрібна", — соціальна працівниця з Луцького району про підопічних, яких доглядає
Пенсіонерка Ірина Кореневська. Фото: Суспільне Луцьк

Донька пенсіонерки Ірини Кореневської живе за кордоном, а син, який мешкав у Луцьку та щотижня її відвідував, помер дев'ять місяців тому. Волинянка каже: має п’ятьох онуків і чотирьох правнуків, які живуть за межами України.

"Знаю, що я їм потрібна", — соціальна працівниця з Луцького району про підопічних, яких доглядає
Ірина Кореневська показує фотографії сина, якого не стало. Фото: Суспільне Луцьк
"Дякувати сусідам і от соціальній працівниці. Прийшла зразу, як тільки помер син, то вона прийшла підтримати мене. Що скажу, де допоможе. І бурячки почистила, і поносила, і принесе мені, купить продуктів. Десь піти мені дуже важко: спина дає, хоч я з палками іду, але на відстань мені важко", — сказала пенсіонерка.
"Знаю, що я їм потрібна", — соціальна працівниця з Луцького району про підопічних, яких доглядає
Фото: Суспільне Луцьк

У селі Лище Луцького району вже 12 років мешкає підопічний соціальної працівниці Тамари Балюк, 83-річний Петро Маховиков. На власному господарстві розводить бджіл, кроликів і курей.

"Знаю, що я їм потрібна", — соціальна працівниця з Луцького району про підопічних, яких доглядає
Вулики Петра Маховикова. Фото: Суспільне Луцьк

З городом, говорить, йому допомагає соціальна працівниця: висаджує навесні ранні культури, доглядає за ними та збирає врожай. "Бачите, яка петрушка! Без неї я картоплю вже три роки не виращую, тіки з нею", — сміється пенсіонер.

Зі слів соціальної працівниці Тамари Балюк, опікується Петром Андрійовичем уже 10 років. Зі слів Петра Маховикова, дружина пенсіонера померла три роки тому, дітей у не було і відтоді він живе сам.

"Нема такого дня, коли вона не дзвонить: "Петро Андрійович, що треба помогти, що треба зробити". Я кажу: "Тамарочка, треба прибрати у хаті, на огороді, та підмести". Взагалі, це – добре: турбота про людей похилого віку, це такі люди, як Тамара потрібні", — каже пенсіонер.
"Знаю, що я їм потрібна", — соціальна працівниця з Луцького району про підопічних, яких доглядає
Тамара Балюк із підопічним Петром. Фото: Суспільне Луцьк

Найчастіше Тамарі Балюк доводиться надавати психологічну підтримку. За 15 років роботи, траплялося різне, ділиться спогадами соціальна працівниця Тамара Балюк.

"Я люблю свою роботу, якби я її не любила, я б стільки років тут не затрималася. Я люблю своїх людей, яких я обслуговую, відповідно я чую від них отой прилив позитиву. Я йду на роботу із радістю, бо я знаю, що я їм потрібна", — зазначила жінка.

Заступник Підгайцівського сільського голови Валентин Приходько розповів, що на території громади працює три соціальних працівники, які обслуговують 19 підопічних від 60 років. Зі слів посадовця, графік відвідувань соціальних працівниць залежить від категорії.

"Знаю, що я їм потрібна", — соціальна працівниця з Луцького району про підопічних, яких доглядає
Валентин Приходько. Фото: Суспільне Луцьк

Для людей, які живуть у віддалених селах, залучають працівників селищної ради та представників інших державних установ, додав заступник сільського голови.

Повне відео

Термінові новини читайте в Telegram та Viber Суспільного Луцьк.

Топ дня
НАТО виходить з Договору про збройні сили в Європі, F-16 для пілотів ЗСУ прибудуть в Румунію. 622 день війни. Онлайн
НАТО виходить з Договору про збройні сили в Європі, F-16 для пілотів ЗСУ прибудуть в Румунію. 622 день війни. Онлайн Важливо
Дмитро Кулеба
"Маю підстави вважати, що результат буде": Кулеба про відкриття переговорів про членство України в ЄС Важливо
Суд не обрав запобіжний захід нардепу Ніколаєнку, який збив дівчину на Житомирщині
Суд не обрав запобіжний захід нардепу Ніколаєнку, який збив дівчину на Житомирщині Оновлено
Міноборони Нідерландів: п'ять літаків F-16 з Нідерландів відправилися до Румунії
Нідерланди відправили F-16 до Румунії, де навчатимуться українські військові
Країни НАТО призупиняють участь у Договорі про звичайні збройні сили в Європі у відповідь на вихід Росії з угоди
Країни НАТО призупиняють участь у Договорі про звичайні збройні сили в Європі у відповідь на вихід Росії з угоди

Вибір редакції
Палестинці з прапором ХАМАС в Єрусалимі
"Вони не зникнуть повністю, вони перегрупуються". Чи можна знищити ХАМАС і хто тоді буде керувати в Секторі Гази
Аналітик фонду Повернись живим Микола Бєлєсков
"Це буде і далі "прогризання" — Бєлєсков про наступ на півдні, майбутнє війни, ATACMS та F-16
Керівниця ініціативи фонду Амаль Клуні Анна Нейстат
"Ми працюємо, щоб переконатися: ця війна — остання, яку Росія може вести". Інтерв'ю з юристкою фонду Клуні Анною Нейстат Ексклюзивно
&quot;Сьогодні він хоче прийняти Бога, а завтра йому йти у бій&quot;. Як служать українські капелани
"Сьогодні він хоче прийняти Бога, а завтра йому йти у бій". Як служать українські капелани
Український дипломат Павло Клімкін
"Буде або світ, де є Захід, або повний бардак". Клімкін — про ATACMS, довіру міжнародних партнерів та майбутнє РФ
Дізнайтесь більше
&quot;Свого нічого немає&quot;: у Черкасах переселенцям видавали гуманітарку
"Свого нічого немає": у Черкасах переселенцям видавали гуманітарку
Середня пенсія в Україні складає 5350 гривень. На Кіровоградщині нижча
Середня пенсія в Україні складає 5350 гривень. На Кіровоградщині нижча
Прозорий офіс
Понад 300 соціальних послуг на одній локації. У Дніпрі запрацював перший "Прозорий офіс"
Велосипедом та пішки по 16 км на день: як працює соцпрацівниця на прикордонні Чернігівщини
Велосипедом та пішки по 16 км на день: як працює соцпрацівниця на прикордонні Чернігівщини
На початок