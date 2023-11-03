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"Після поранення — на фронт". Історія сапера з Хмельниччини Ігоря Лачина
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"Після поранення — на фронт". Історія сапера з Хмельниччини Ігоря Лачина

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&quot;Після поранення — на фронт&quot;. Історія сапера з Хмельниччини Ігоря Лачина
Ігор Лачин на службі. Фото: Ігор Лачин

Ігор Лачин — сапер з Шепетівського району. 29-річний чоловік в лавах ЗСУ з 2019 року. Під час одного з бойових завдань військовослужбовець отримав поранення, лікувався майже рік, а після реабілітації знову повернувся на фронт.

Свою історію сапер Ігор Лачин розповів Суспільне Хмельницький.

Ігор Лачин разом з побратимами на бойовому завданні
Ігор Лачин разом з побратимами на бойовому завданні. Фото: Ігор Лачин

Як розповів Ігор Лачин, контракт хотів підписати одразу після закінчення аграрного університету, втім, не вдалось, тому вирішив вступати на військову кафедру.

"Ще з 2015 року я їздив добровільно в "Карпатську січ". Дуже хотів долучитись до лав ЗСУ. Але у Кам'янці-Подільському контрактників не треба було. Два роки я навчався на військовій кафедрі й вже у квітні 2019 році підписав контракт", — розповів Ігор Лачин.

Ігор Лачин біля захопленої російської техніки
Ігор Лачин біля захопленої російської техніки. Фото: Ігор Лачин

Повномасштабне вторгнення зустріло Ігоря Лачина на навчаннях у Кам’янці-Подільському. На початку березня 2022 року сапер поїхав на фронт. Спочатку чоловік виконував бойові завдання в Олешках, потім на Миколаївському напрямку, каже військовослужбовець.

Ігор Лачин разом з побратимами на бойовому завданні
Ігор Лачин разом з побратимами на бойовому завданні. Фото: Ігор Лачин

Своє перше поранення, після якого лікувався майже рік, Ігор Лачин отримав в Миколаївській області.

"Ми на штурм ходили, я вів групу на бойове завдання. Ми йшли по неперевіреній місцевості. Все було добре, провели групу, куди потрібно було. А коли повертались назад, потрапили під обстріл і осколок потрапив мені в стегно, роздробило суглоб", — пригадує воїн.

Ігор Лачин разом з побратимами в укритті
Ігор Лачин разом з побратимами в укритті. Фото: Ігор Лачин

За його словами, після лікування й реабілітації, навесні 2023 знову долучився до війська. Зараз чоловік обмежено придатний, але досі перебуває на фронті – Лиманський напрямок. Служить Ігор Лачин заступником командира механізованої роти 21 бригади наступу.

Після перемоги, ділиться чоловік, мріє відкрити власну справу.

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