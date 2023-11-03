"Після поранення — на фронт". Історія сапера з Хмельниччини Ігоря Лачина

Ігор Лачин — сапер з Шепетівського району. 29-річний чоловік в лавах ЗСУ з 2019 року. Під час одного з бойових завдань військовослужбовець отримав поранення, лікувався майже рік, а після реабілітації знову повернувся на фронт.
Свою історію сапер Ігор Лачин розповів Суспільне Хмельницький.
Як розповів Ігор Лачин, контракт хотів підписати одразу після закінчення аграрного університету, втім, не вдалось, тому вирішив вступати на військову кафедру.
"Ще з 2015 року я їздив добровільно в "Карпатську січ". Дуже хотів долучитись до лав ЗСУ. Але у Кам'янці-Подільському контрактників не треба було. Два роки я навчався на військовій кафедрі й вже у квітні 2019 році підписав контракт", — розповів Ігор Лачин.
Повномасштабне вторгнення зустріло Ігоря Лачина на навчаннях у Кам’янці-Подільському. На початку березня 2022 року сапер поїхав на фронт. Спочатку чоловік виконував бойові завдання в Олешках, потім на Миколаївському напрямку, каже військовослужбовець.
Своє перше поранення, після якого лікувався майже рік, Ігор Лачин отримав в Миколаївській області.
"Ми на штурм ходили, я вів групу на бойове завдання. Ми йшли по неперевіреній місцевості. Все було добре, провели групу, куди потрібно було. А коли повертались назад, потрапили під обстріл і осколок потрапив мені в стегно, роздробило суглоб", — пригадує воїн.
За його словами, після лікування й реабілітації, навесні 2023 знову долучився до війська. Зараз чоловік обмежено придатний, але досі перебуває на фронті – Лиманський напрямок. Служить Ігор Лачин заступником командира механізованої роти 21 бригади наступу.
Після перемоги, ділиться чоловік, мріє відкрити власну справу.
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