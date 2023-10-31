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"Ні тротуару, ні дороги": у Полтаві жителі мікрорайону Очеретянка просять відремонтувати дорогу
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"Ні тротуару, ні дороги": у Полтаві жителі мікрорайону Очеретянка просять відремонтувати дорогу

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Жителі полтавського мікрорайону Очеретянка скаржаться на розбиті дороги та відсутність проїзду. Зокрема, найпроблемнішою є ділянка на вулиці Сосюри, якою їздить маршрутний автобус. Місцеві жителі неодноразово звертались з проблемою до міської ради, та відповідей не отримували.

Про це Суспільному розповів голова органу самоорганізації населення Олег Чернецький.

Чому жителі мікрорайону скаржилися на стан дороги

Широкі глибокі ями та бруд нині на вулиці Сосюри у полтавському мікрорайоні Очеретянка. Місцеві жителі бояться залишитись без сполучення з центром міста, каже голова ОСН Олег Чернецький.

Жителі мікрорайону Очеретянка просять відремонтувати дорогу
Дорога у мікрорайоні Очеретянка. Фото: Суспільне Полтава

"Немає ні тротуару, немає ні дороги. Людям тут ходити ніяк. Маршрутний автобус їде – дуже небезпечно. Він уже декілька разів ударився балоном тут, тому що ями такі великі", — голова органу самоорганізації населення "Очеретянка" Олег Чернецький.

Ямковий ремонт доріг в Очеретянці робили 5 років тому, говорить голова ОСН.

"Маршрутний автобус їздить 1 раз на годину – Софії Ковалевської-Балакіна (нині вул. Антонця – ред.), він маленький, і до Фурманова (нині зуп. Гетьмана Сагайдачного – ред.), це найближча зупинка до центру, цивілізації – 3 кілометри. На Хімічній, Глибокій, коли випадає перший сніг, до нас не спускається, ні швидка допомога, ні пожежний автомобіль, ні поліція", — додав Олег Чернецький.

Ремонт дороги у Полтаві
У Полтаві жителі мікрорайону Очеретянка просять відремонтувати дорогу. Фото: Суспільне Полтава

Знак "Рух вантажних автомобілів заборонено" на вулиці ігнорують, каже голова ОСН. Щодня до промислових підприємств їдуть фури та інші великогабаритні авто.

"Кожного дня проїжджаю на велосипеді тут і з 63 року за кермом. На підйом справа немає ніякого спостереження (видимості дороги - ред.) і це створює аварійну ситуацію. Замініть знаки, зробіть цю головною, а ту другорядною, і все буде на своїх місцях", — говорить місцевий житель Микола Багацький.

Ремонту потребують й інші вулиці Очеретянки, зокрема, Довженка та Ковалевської. Нині у мікрорайоні мешкає близько 7 тисяч людей.

Дорога у мікрорайоні в Полтаві
Дорога у мікрорайоні в Полтаві. Фото: Суспільне Полтава

Що просять жителі від міської ради

Жителі Очеретянки неодноразово писали звернення до міської ради. Близько 6 місяців тому подали петицію "Ремонт вулиці Сосюри". Нині вона на розгляді, каже Олексій Кущ.

У Полтаві жителі мікрорайону Очеретянка просять відремонтувати дорогу
Олексій Кущ, заступник голови органу самоорганізації населення. Фото: Суспільне Полтава

"У квітні місяці ми подали петицію від жителів. Ми її підтримали. Буквально за 2 тижні ми набрали 250 голосів, навіть 256, ну 100%. Проходить час, немає ніякої відповіді, хоча згідно з правилами закону, який на сайті викладений міської ради, протягом місяця вони повинні нам дати відповідь", — каже заступник голови органу самоорганізації населення Олексій Кущ.

"Ми почали писати листи ще з 2019 року і кожен рік разів по два я пишу ці листи від нашого органу за цю дорогу. Жодної відповіді, крім останньої відписки у нас не було. Ми просто як забутий район", — каже голова органу самоорганізації населення "Очеретянка" Олег Чернецький.

Місцеві просять зробити проєкт капітального ремонту цієї ділянки дороги.

"Те, що вони заасфальтують, ці важкі машини буквально за рік їх розіб’ють. Це має бути специфічний проєкт для проїзду важких машин", — каже заступник голови органу самоорганізації населення Олексій Кущ.

"Щодо проведення ремонту ділянки по вулиці Сосюри протяжністю близько 400 метрів, де розташовані підприємства з великою кількістю великовантажних транспортних засобів та спеціалізованої техніки, пропонується включення ремонту зазначеного об'єкта до програми розвитку 2024 року", — каже заступник міського голови Володимир Чередниченко.

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