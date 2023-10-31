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"Мусимо рухатися": для літніх людей у Луцьку запрацював клуб скандинавської ходьби
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"Мусимо рухатися": для літніх людей у Луцьку запрацював клуб скандинавської ходьби

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Скандинавська ходьба у Луцьку
Заняття зі скандинавської ходьби у Луцьку, жовтень 2023. Фото: Суспільне Луцьк

В обласному центрі Волині розпочав роботу клуб скандинавської ходьби. Заняття відвідують майже 20 учасників від 50 років.

Як розповіла Суспільному співзасновниця громадської організації "Центр освіти" "Університет третього віку", Катерина Мельник групи працюватимуть у різних локаціях Луцька і за його межами.

"Плануємо проводити паралельно якісь екскурсії, можливо виїзди в ліс. Також ми плануємо брати участь в змаганнях, але для цього нам треба спочатку добре освоїти техніку", — зазначила Катерина Мельник.

Для літніх людей у Луцьку запрацював клуб скандинавської ходьби
Учасники клубу скандинавської ходьби роблять розминку. Фото: Суспільне Луцьк

Шістдесятип’ятирічна Вікторія Нікуліна до Університету третього віку приєдналася три роки тому. Каже: клуб скандинавської ходьби їй подобається.

"Ми вже мусимо рухатись, ти вже вдома не можеш сидіти, і маєш десь вийти на повітря, подихати, поспілкуватися. Ми на стадіоні університету були, вчилися, я там начиталася в інтернеті ще всього, і намагаюся правильно ходити", — говорить жінка.

"Для літніх людей у Луцьку запрацював клуб скандинавської ходьби
Учасниця клубу скандинавської ходьби у Луцьку Вікторія Нікуліна. Фото: Суспільне Луцьк

Зі слів тренерки з біатлону та лижних гонок Оксани Ковальчук, скандинавська ходьба існує понад 90 років, цей вид спорту популярний у багатьох країнах світу. Найголовніше у скандинавській ходьбі — вловити правильну техніку.

"Це такий вид спорту, який є профілактикою різних захворювань. Корисно впливає на загальну нервову систему, тобто знімає стрес, людина відволікається від побутових речей, іде на свіже повітря, дихає свіжим повітрям, займається фізичним розвитком", — зазначила тренерка.

Для літніх людей у Луцьку запрацював клуб скандинавської ходьби
Тренерка Оксана Ковальчук (зліва) пояснює учасникам клубу принципи скандинавської ходьби. Фото: Суспільне Луцьк

У "Центрі освіти "Університет третього віку" понад 90 учасників від 50-ти років, розповіла Катерина Мельник. З її слів, найстаршому члену у грудні буде 87. Каже: громадська організація існує сім років, для її членів створили 10 напрямків роботи.

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