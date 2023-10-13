Суспільне зробило добірку інформації про те, куди можна піти у Дніпрі цими вихідними. 3 та 4 лютого на містян чекають концерти, лекція у планетарії, стендап-вечір, виставка та майстерклас з шахів.
Концерт-збір на лікування пораненого через обстріл Запоріжжя
Цієї суботи у Дніпрі влаштують концерт, під час якого збиратимуть гроші на лікування Олександра Петрова, який отримав травми від ракетного удару по Запоріжжю 8 січня.
У програмі вечора композиції Елтона Джона, Джеймса Брауна, Стіві Вандера, Рея Чарльза, Елвіса Преслі та гурту Tower of Power у живому виконанні.
Коли: 3 лютого о 19:00.
Де: вулиця Січеславська Набережна, 15а.
Вхід: необхідно придбати квитки.
Лекція "Міфологія і зоряне небо" у планетарії
Також жителі та гості міста зможуть послухати лекцію "Міфологія і зоряне небо" у Дніпровському планетарії. Учасники заходу дізнаються про міфи і легенди Стародавньої Греції, героїв яких уявляли у малюнках сузір’їв.
Коли: 3 лютого о 13:00.
Де: узвіз Крутогірний, 10.
Вхід: необхідно придбати квитки.
Симфонічний концерт
Крім того, у місті відбудеться симфонічний концерт. У програмі заходу:
- Михайло Вербицький, Симфонія №4.
- Йоганнес Брамс, Симфонія №4 мі мінор.
- Вольфганг Амадей Моцарт, Концерт для фортепіано з оркестром № 20 ре мінор.
Коли: 3 лютого о 17:00.
Де: вулиця Воскресенська, 6.
Вхід: необхідно придбати квитки.
Стендап-вечір
У неділю для дніпрян та гостей міста влаштують стендап-вечір. На сцені виступатимуть коміки Сергій Некіпєлов, Олена Аксьонова та Роман Лозовський. Програма заходу розрахована на повнолітніх людей.
Коли: 4 лютого о 17:00.
Де: вулиця Володимира Мономаха, 4.
Вхід: необхідно придбати квиток, військовим вхід вільний (необхідно попередити завчасно).
Шахи та вино
Також у неділю дніпряни зможуть зустрітися з майстром спорту України із шахів Євгеном Черновим та чемпіонкою України з шахів Маріцею Цирульник.
Всі зібрані від продажу квитків кошти направлять на допомогу Збройним силам України.
Коли: 4 лютого о 17:00.
Де: вулиця Івана Акінфієва, 14.
Вхід: необхідно придбати квиток.
Виставка "Будні війни"
У суботу та неділю у Дніпрі відбудеться виставка "Будні війни". Автор — військовий медик Національної гвардії України Артем Семенюк. Всі фото, що представлені в експозиції виставки, зроблені в місцях боїв поблизу Бахмута, Сєвєродонецька, Рубіжного, Лисичанська та Гостомеля, починаючи з 24 лютого 2022 року.
Коли: 3 та 4 лютого з 10:00 до 19:00.
Де: вулиця Філософська, 23.
Вхід: вільний.
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