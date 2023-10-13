Суспільне зробило добірку інформації про те, куди можна піти у Дніпрі цими вихідними. 3 та 4 лютого на містян чекають концерти, лекція у планетарії, стендап-вечір, виставка та майстерклас з шахів.

Концерт-збір на лікування пораненого через обстріл Запоріжжя

Цієї суботи у Дніпрі влаштують концерт, під час якого збиратимуть гроші на лікування Олександра Петрова, який отримав травми від ракетного удару по Запоріжжю 8 січня.

У програмі вечора композиції Елтона Джона, Джеймса Брауна, Стіві Вандера, Рея Чарльза, Елвіса Преслі та гурту Tower of Power у живому виконанні.

Коли: 3 лютого о 19:00.

Де: вулиця Січеславська Набережна, 15а.

Вхід: необхідно придбати квитки.

Лекція "Міфологія і зоряне небо" у планетарії

Також жителі та гості міста зможуть послухати лекцію "Міфологія і зоряне небо" у Дніпровському планетарії. Учасники заходу дізнаються про міфи і легенди Стародавньої Греції, героїв яких уявляли у малюнках сузір’їв.

Коли: 3 лютого о 13:00.

Де: узвіз Крутогірний, 10.

Вхід: необхідно придбати квитки.

Симфонічний концерт

Крім того, у місті відбудеться симфонічний концерт. У програмі заходу:

Михайло Вербицький, Симфонія №4.

Йоганнес Брамс, Симфонія №4 мі мінор.

Вольфганг Амадей Моцарт, Концерт для фортепіано з оркестром № 20 ре мінор.

Коли: 3 лютого о 17:00.

Де: вулиця Воскресенська, 6​.

Вхід: необхідно придбати квитки.

Стендап-вечір

У неділю для дніпрян та гостей міста влаштують стендап-вечір. На сцені виступатимуть коміки Сергій Некіпєлов, Олена Аксьонова та Роман Лозовський. Програма заходу розрахована на повнолітніх людей.

Коли: 4 лютого о 17:00.

Де: вулиця Володимира Мономаха, 4.

Вхід: необхідно придбати квиток, військовим вхід вільний (необхідно попередити завчасно).

Шахи та вино

Також у неділю дніпряни зможуть зустрітися з майстром спорту України із шахів Євгеном Черновим та чемпіонкою України з шахів Маріцею Цирульник.

Всі зібрані від продажу квитків кошти направлять на допомогу Збройним силам України.

Коли: 4 лютого о 17:00.

Де: вулиця Івана Акінфієва, 14.

Вхід: необхідно придбати квиток.

Виставка "Будні війни"

У суботу та неділю у Дніпрі відбудеться виставка "Будні війни". Автор — військовий медик Національної гвардії України Артем Семенюк. Всі фото, що представлені в експозиції виставки, зроблені в місцях боїв поблизу Бахмута, Сєвєродонецька, Рубіжного, Лисичанська та Гостомеля, починаючи з 24 лютого 2022 року.

Коли: 3 та 4 лютого з 10:00 до 19:00.

Де: вулиця Філософська, 23.

Вхід: вільний.

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