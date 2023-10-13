Суспільне зробило добірку інформації про те, куди можна піти у Дніпрі цими вихідними. 2 та 3 березня на містян чекають благодійний ярмарок, вистави, концерти та лекції.

Благодійний ярмарок

У суботу у Дніпрі влаштують благодійний ярмарок під час якого збиратимуть кошти на теплоприціл для 93-ї бригади ЗСУ "Холодний Яр". На відвідувачі чекають маркет, воркшопи, їжа з напоями та виступ діджея.

Коли: 2 березня з 12:00 до 20:00.

Де: вулиця Барикадна, 16.

Вхід: необхідно придбати квиток, військовим та дітям до 12 років — безплатно.

Вистава "Кайдашева сім'я"

Також для жителів та гостей міста влаштують виставу "Кайдашева сім’я" за мотивами повісті Івана Нечуя-Левицького.

Коли: 2 березня о 16:00.

Де: вулиця Воскресенська, 5​.

Вхід: необхідно придбати квиток.

Вечір французької музики

Крім того, дніпряни зможуть відвідати концерт "Вечір французької музики" за участю солістів опери, артистів балету та мімансу.

Коли: 2 березня о 17:00.

Де: проспект Дмитра Яворницького, 72а.

Вхід: необхідно придбати квиток.

Лекція з історії мистецтв

У неділю дніпрян запрошують на лекцію з історії мистецтв "Фріда Кало: переможений біль".

Коли: 3 березня о 17:00.

Де: вулиця Січеславська Набережна, 37.

Вхід: необхідно придбати квитки та зареєструватись.

Симфонічний концерт

У неділю у Дніпропетровській філармонії імені Леоніда Когана влаштують симфонічний концерт. У програмі:

Людвіг ван Бетховен, Симфонія n. 4;

Михайло Вербицький, Симфонія n. 5;

Вольфганг Амадей Моцарт, Концерт для фортепіано з оркестром n. 27.

Коли: 3 березня о 17:00.

Де: вулиця Воскресенська, 6.

Вхід: необхідно придбати квитки.

Виступ столичного театру "Київ Модерн-балет"

Також у Дніпрі виступить академічний театр "Київ Модерн-балет" з виставою "Кармен.ТВ". Головний балетмейстер — хореограф-постановник з Молдови Раду Поклітару.

Коли: 3 березня о 18:00.

Де: вулиця Робоча, 166.

Вхід: необхідно придбати квитки.

Лекція в планетарії "Жінки в науці"

У суботу та неділю у Дніпровському планетарії відбудеться лекція, присвячена астрономічним відкриттям, які здійснили жінки. Зокрема, розкажуть про таких науковиць, як Кароліна Гершель, Сесілія Пейн, Віра Рубін, Ненсі Роман. Також можна буде дізнатися про внесок українських астрономинь у розвиток сучасної науки.

Коли: 2 березня о 19:00 та 3 березня о 17:00.

Де: узвіз Крутогірний, 10.

Вхід: необхідно придбати квиток.

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