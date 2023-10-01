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НБУ ввів в обіг пам’ятні монети "Український борщ"
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НБУ ввів в обіг пам’ятні монети "Український борщ"

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НБУ ввів в обіг пам’ятні монети &quot;Український борщ&quot;
Національний банк ввів у обіг пам’ятні монети "Український борщ", фото: НБУ

Національний банк України ввів у обіг пам’ятні монети "Український борщ". Зокрема це монети номіналом 5 та 10 гривень.

"Борщ – наш маркер національної ідентичності. Недарма наш ворог так затято намагався присвоїти собі цю страву. Не вийшло. Минулого року ЮНЕСКО внесла борщ до переліку об’єктів нематеріальної культурної спадщини. Тож маємо плекати наш борщ, оберігати та поширювати знання про нього світом", — йдеться у повідомленні НБУ.

Презентував пам’ятні монети "Український борщ" заступник Голови НБУ Олексій Шабан на фестивалі нематеріальної культурної спадщини "Жива культура – Живий світ", який відбувся в Національний музей народної архітектури та побуту України.

"Ми вважаємо своїм обов’язком бути дотичними до збереження та примноження української культури та національної спадщини. І ці нові монети стануть ще одним нагадуванням про унікальність нашої країни та її народу", — сказав Шабан.

Тираж монет складає 2500 екземплярів для номіналу 10 гривень та 75000 для номіналу 5 гривень відповідно.

Придбати пам’ятні монети "Український борщ" можна буде з 4 жовтня в онлайн-магазині НБУ, повідомляється на сайті Нацбанку.

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