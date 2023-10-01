Бійці 4-ї танкової бригади — про оборону Сватівського напрямку

Тримають позиції на Сватівському напрямку та не дають російським диверсантам просунутися вглиб Харківської області. Так зараз працюють військові з 4-ї окремої танкової бригади. Її сформували навесні 2022 року після повномасштабного вторгнення, бійці тримали оборону в Соледарі, Бахмуті, Авдіївці й тепер — на Харківщині.

Військовослужбовець бригади Вадим родом з Дніпропетровщини. На фронт пішов на початку повномасштабної війни, відтоді служить у танковій бригаді. За цей час він двічі зазнав поранення.

"Ми заїхали в Донецьку область 15 квітня 2022 року. Відтоді були на Харківщині, Луганщині. Легко не буває, зміна без війни не проходить жодна. Минулої зміни було двоє поранених, але їх вчасно евакуювали, вони у шпиталі — все добре, підлатають їх, і назад", — розповідає Вадим.

Головний сержант взводу 4-ї танкової бригади Вадим допомагає побратимам підготуватися до виїзду на позиції, Харківська область, вересень 2023 року. Фото: Олександра Новосел/Cуспільне Харків

На позиції танкісти приїжджають на БМП, Харківська область, вересень 2023 року. Фото: Олександра Новосел/Cуспільне Харків

Вадим перевіряє справність техніки та готовність своїх побратимів до виїзду на позиції. У цьому взводі він — головний сержант.

"БМП-1 — наш основний транспорт, можна сказати — таксі, він довозить на позицію і забирає назад. Всі люди на мені: щоб були нагодовані, вдягнуті, взуті й готові до бою. Буває, морально підтримую їх, буває й кричу, як батько — нічого, хлопці тримаються", — каже танкіст.

Військові 4-ї танкової бригади боронять Сватівський напрямок, Харківська область, вересень 2023 року. Фото: Олександра Новосел/Cуспільне Харків

Зараз військові працюють на Сватівському напрямку, тримають оборону й не дають окупантам прорватися на Харківщині.

"Щодня вранці й до вечора обстріли. Бувають моменти, що не можна й голову підняти на позиції, але не часто таке. Вивозимо хлопців на позицію, і якщо буде сильно важко, то ми під'їжджаємо на допомогу. Я на початку вторгнення 5 днів сидів вдома, думаю, чого сидіти? Так пішов до військкомату", — говорить боєць танкової бригади Михайло.

Позиції боронить і харків'янин Володимир. У перші дні повномасштабного вторгнення він вивозив дружину та дітей до родичів й опинився в окупації. Після українського контрнаступу в жовтні 2022 року пішов служити.

"Біля нашого будинку було влучання. Коли потрапив в окупацію, то на коліна ставили, роздягали, дружина з дитиною стояла, а їй пістолет до голови направляли, обшукували. З навчального центру 2 січня ми вже їхали на Соледар, у мене тоді перший бій був. Це тяжко, особливо в перші дні, не всі готові, там — зовсім інше", — каже Володимир.

Танкіст Володимир потрапив в окупацію, коли евакуював рідних з Харкова, Харківська область, вересень 2023 року. Фото: Олександра Новосел/Cуспільне Харків

Вдома на бійця чекають двоє дітей. Думки про родину рятували Володимира в Соледарі, Бахмуті й зараз.

"Я прихожу, телефон вмикаю, а там розписаний весь день їхній: що робили, як, коли спати лягали. Дитина мала, вона хоч мене й не бачить, але постійно кричить: "Тато, тато", — додає танкіст.

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