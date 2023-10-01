Колишній прем’єр-міністр Словаччини і лідер проросійської партії "Smer" Роберт Фіцо, який переміг на дострокових парламентських виборах, заявив, що словаки "мають більші проблеми, ніж допомога Україні".

Про це повідомляє Reuters.

Водночас Фіцо сказав, що зробить все можливе для початку мирних переговорів між Україною та Росією.

"Ми вважаємо, що Україна є величезною трагедією для всіх. Якщо партії Smer-SD буде доручено сформувати уряд..., ми зробимо все можливе, щоб мирні переговори відбулися якнайшвидше", — сказав колишній прем'єр-міністр.

Він додав, що коаліційні перемовини можуть тривати щонайменше два тижні.

Що передувало

Колишній прем’єр-міністр Словаччини і лідер партії "Smer" Роберт Фіцо переміг у дострокових парламентських виборах. Він відомий своєю проросійською позицією та виступає проти допомоги Україні.

Партія "Smer" набрала трохи більше ніж 23% голосів. Проєвропейська партія "Прогресивна Словаччина" на чолі з Міхалом Шимечком посіла друге місце, набравши 17%. Третє місце зайняла партія Петера Пеллегріні "Голос" — 15%.

Smer-SD і "Прогресивна Словаччина" не отримали абсолютну більшість, а тому будуть змушені шукати собі партнерів по коаліції.

Фіцо раніше пообіцяв припинити військові поставки в Україну та прагне до мирних переговорів. Він також критикував санкції проти Росії, виступав проти прав ЛГБТК+ та захищав національне право вето в ЄС. Це риторика, близька до лідера Угорщини Віктора Орбана.

Експерти та політики описують виборчу кампанію в країні як дуже поляризовану та позначену потоком дезінформації в Інтернеті. Результати показують, що "Прогресивна Словаччина" особливо добре показала себе в Братиславі. Але цього було недостатньо, щоб отримати більшість голосів на національному рівні.