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Дніпропетровщина втратила двох бійців: Євгена Шияна і Павла Скопцева
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Дніпропетровщина втратила двох бійців: Євгена Шияна і Павла Скопцева

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Дніпропетровщина втратила двох бійців: Євгена Шияна і Павла Скопцева
Ілюстративне фото: Pixabay

Дніпропетровщина втратила двох військових — Євгена Шияна з Кривого Рогу та Павла Скопцева з Криничанської громади.

Євген Шиян загинув 17 вересня поблизу Кліщіївки Донецької області, повідомляється на Facebook-сторінці підприємства "АрселорМіттал Кривий Ріг", де чоловік працював у мирний час.

До лав Збройних сил України терміста ремонтно-механічного цеху № 3 Ливарно-механічного заводу мобілізували 1 січня 2023 року.

2023 рік розпочався для Євгена зі служби у лавах ЗСУ. Його мобілізували 1 січня.

"Ще до офіційної мобілізації він сам намагався вступити до лав ЗСУ, тому коли прийшла повістка, то пішов не вагаючись. Він ніколи не ховався ані від роботи, ані від почесного обов’язку – захисту Батьківщини. Ми втратили героя і просто гарну людину", — розповів колега Євгена Борис Климко.

30 вересня у селі Слобідське Кам`янського району попрощалися з військовим Павлом Скопцевим. Про це сказано на Facebook-сторінці Криничанської територіальної громади.

Чоловіка призвали по мобілізації 23 березня 2022 року. Він перебував на посаді солдата резерву одного з підрозділів. Був учасником АТО/ ООС .

Військовий помер в одній з лікарень Харкова. Йому було 47 років.

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