У селі Тарашани Чернівецької області трапилась аварія – водій автомобіля Volkswagen Tiguan не впорався з керуванням й авто перекинулось. Водій загинув, пасажирку з травмами госпіталізували до лікарні.

Про це повідомили на сайті головного управління нацполіції області.

Водію було 74 роки, він житель Дніпропетровської області, пасажирці 72 роки.

У поліції вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

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