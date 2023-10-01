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На Буковині в аварії загинув водій, пасажирка травмувалась
ДТПРегіони

На Буковині в аварії загинув водій, пасажирка травмувалась

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На Буковині в аварії загинув водій, пасажирка травмувалась
Аварія у Тарашанах. Джерело: нацполіція області

У селі Тарашани Чернівецької області трапилась аварія – водій автомобіля Volkswagen Tiguan не впорався з керуванням й авто перекинулось. Водій загинув, пасажирку з травмами госпіталізували до лікарні.

Про це повідомили на сайті головного управління нацполіції області.

Водію було 74 роки, він житель Дніпропетровської області, пасажирці 72 роки.

У поліції вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

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