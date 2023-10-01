У Росії заявили про атаку безпілотників на Смоленськ і Сочі

У Росії повідомляють про атаку безпілотників на Смоленськ і Сочі.
Про це повідомляється у соцмережах, а також у телеграм-каналі російського Міноборони.
Зокрема, Міноборони РФ зранку 1 жовтня повідомило про збиття БпЛА над територією Краснодарського краю РФ та знищення 3 і перехоплення 2 дронів у Смоленській області.
"Сьогодні близько восьмої ранку черговими засобами ППО над територією Краснодарського краю знищено безпілотний літальний апарат. З метою забезпечення безпеки в міжнародному аеропорту Сочі вводилося тимчасове обмеження польотів. Рейси, що прямували на курорт, були оперативно перенаправлені на запасні аеродроми", — заявив мер Сочі Олексій Копайгородський.
З 8.20 ранку за місцевим часом, за його слвоами, аеропорт працює у звичайному режимі на приймання і випуск повітряних суден.
"У Сочі все штатно. Ситуація в місті спокійна", — додав він.
За словами губернатора Смоленської області Василя Анохіна, внаслідок атаки БпЛА в області постражджалих і руйнувань немає.
"На місці працюють оперативні служби", — додав він.