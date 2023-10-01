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У Росії заявили про атаку безпілотників на Смоленськ і Сочі
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У Росії заявили про атаку безпілотників на Смоленськ і Сочі

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У Росії заявили про атаку безпілотників на Смоленськ і Сочі, Міноборони РФ
Міноборони РФ. Фото: з Фейсбуку Міноборони Росії

У Росії повідомляють про атаку безпілотників на Смоленськ і Сочі.

Про це повідомляється у соцмережах, а також у телеграм-каналі російського Міноборони.

Зокрема, Міноборони РФ зранку 1 жовтня повідомило про збиття БпЛА над територією Краснодарського краю РФ та знищення 3 і перехоплення 2 дронів у Смоленській області.

"Сьогодні близько восьмої ранку черговими засобами ППО над територією Краснодарського краю знищено безпілотний літальний апарат. З метою забезпечення безпеки в міжнародному аеропорту Сочі вводилося тимчасове обмеження польотів. Рейси, що прямували на курорт, були оперативно перенаправлені на запасні аеродроми", — заявив мер Сочі Олексій Копайгородський.

З 8.20 ранку за місцевим часом, за його слвоами, аеропорт працює у звичайному режимі на приймання і випуск повітряних суден.

"У Сочі все штатно. Ситуація в місті спокійна", — додав він.

За словами губернатора Смоленської області Василя Анохіна, внаслідок атаки БпЛА в області постражджалих і руйнувань немає.

"На місці працюють оперативні служби", — додав він.

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