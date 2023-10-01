Сперся на москітну сітку: на Київщині з вікна четвертого поверху випав хлопчик

У Броварах на Київщині з вікна четвертого поверху випав чотирирічний хлопчик. Дитина у лікарні і загрози його життю немає.

Про це у Telegram повідомляє поліція Київщини.

Інцидент трапився 30 вересня у Броварах. Дитина сперлася на москітну сітку і випала з четвертого поверху. Хлопчика терміново госпіталізували. Загрози його життю та здоров'ю немає, йдеться у повідомленні.

Також поліцейські на місці події встановили, що у цей момент матір хлопчика відійшла в іншу кімнату.

Правоохоронці Київщини закликають дорослих дбати про безпеку дітей і залишати їх без нагляду.