Сперся на москітну сітку: на Київщині з вікна четвертого поверху випав хлопчик

У Броварах на Київщині з вікна четвертого поверху випав чотирирічний хлопчик. Дитина у лікарні і загрози його життю немає.
Про це у Telegram повідомляє поліція Київщини.
Інцидент трапився 30 вересня у Броварах. Дитина сперлася на москітну сітку і випала з четвертого поверху. Хлопчика терміново госпіталізували. Загрози його життю та здоров'ю немає, йдеться у повідомленні.
Також поліцейські на місці події встановили, що у цей момент матір хлопчика відійшла в іншу кімнату.
Правоохоронці Київщини закликають дорослих дбати про безпеку дітей і залишати їх без нагляду.
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