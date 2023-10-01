З портів Великої Одеси вийшли три судна з агропродукцією і залізною рудою

1 жовтня з портів Чорноморськ та Південний на Одещині вийшли три балкери, навантажені агропродукцією та залізною рудою.

Про це повідомив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

За його словами, із портів Великої Одеси вийшли балкери AZARA, YING HAO 01, ENEIDA під прапорами Ліберії та Палау. Вони експортують понад 127 тисяч української агропродукції та залізної руди.

Один з балкерів, який вийшов 1 жовтня з одеських портів. Фото: Олександр Кубраков/Facebook

Ще п’ять суден, додав міністр, прямують до одеських портів під завантаження. Це балкери OLGA, IDA, DANNY BOY, FORZA DORIA, NEW LEGACY. Вони експортують до країн Африки та Європи майже 120 тонн збіжжя.

Що відомо про "гуманітарний коридор" у Чорному морі

У серпні Україна оголосила про "гуманітарний коридор", щоб звільнити кораблі, що прямують до африканських та азійських ринків, і щоб обійти фактичну блокаду Росії після того, як Москва відмовилася від угоди, яка гарантувала її експорт під час війни.

ВМС ЗСУ повідомили про відкриття тимчасового коридору, яким можуть скористатися всі цивільні судна, зокрема ті, які перебувають у портах Одеси.

Україна запропонувала цей маршрут у своєму зверненні до Міжнародної морської організації. Йдеться про судна, які застрягли в українських портах с початку повномасштабної війни.

Що відомо про вихід РФ із зернової угоди

Росія 17 липня направила Туреччині, Україні та ООН заперечення щодо продовження "зернової угоди" і заявила, що без її участі угода припиняє дію 18 липня. Це зокрема передбачає, що Москва відкликає гарантії безпеки судноплавства, згортає морський гуманітарний коридор у північно-західній акваторії Чорного моря.

В ООН підтвердили отримання від Москви повідомлення про припинення участі в Чорноморській зерновій ініціативі.

Згодом президент Володимир Зеленський повідомив, що направив офіційні листи президенту Туреччини Ердогану та генсеку ООН Гутеррешу з пропозицією продовжити роботу "зернової угоди" або її аналога в тристоронньому форматі.

Як заявили у Міноборони РФ ввечері 19 липня, з 20 липня всі судна, що прямують в акваторії Чорного моря в українські порти, розглядатимуться РФ як потенційні перевізники військових вантажів.

20 липня у Міноборони України попередили, що з 00:00 21 липня всі судна, які прямують в акваторії Чорного моря у напрямку морських портів РФ та українських морських портів, що перебувають на тимчасово окупованій Росією території, можуть розглядатися Україною, як такі, що перевозять вантажі воєнного призначення з усіма відповідними ризиками.

15 вересня з порту Одеси вийшов балкер PUMA. Він став п'ятим судном, що скористалося тимчасовим коридором. 4 вересня чотири судна, які вийшли з портів Одещини, вже пройшли шлях морського гуманітарного коридору.

Тимчасовий коридор почав діяти з 8 серпня й першочергово використовується для евакуації суден, які перебували в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний на момент повномасштабного вторгнення РФ.

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