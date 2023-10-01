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У Чернівцях на понад десяти вулицях майже дві доби не буде води: де саме
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У Чернівцях на понад десяти вулицях майже дві доби не буде води: де саме

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У Чернівцях на понад десяти вулицях майже дві доби не буде води: де саме
Світлина ілюстративна. Фото: Unsplash

У Чернівцях на понад десяти вулицях не буде води з 9:00 2 жовтня до вечора 3 жовтня. Водопостачання обмежать через ремонт на магістральній гілці водогону на вулиці Рівненській.

Про це повідомили у Telegram-каналі водоканалу.

Води не буде на вулицях:

  • Затишній,
  • Гадячинській,
  • Рівненській,
  • Героїв Майдану 186 А, 186 Б, 186 В, 190 Б, 190 В, 190 Г,
  • Шухевича,
  • Науки,
  • Прилуцькій,
  • Луковецькій,
  • Ставчанській,
  • Хрещатинській,
  • Шипинській та провулку Шипинському,
  • Марморозькій,
  • Мукачівській та прилеглих.

"У понеділок плануємо розпочати фінальний етап по заміні 18 метрів магістральної гілки водогону на вулиці Рівненській. Одну сторону вже приварили до існуючого водопроводу, надалі планується відключення водогону та зварювання другої сторони", — йдеться у повідомленні водоканалу.

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