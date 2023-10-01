НовиниВійнаРегіониВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Воїну 30 бригади Василю Поліщуку посмертно присвоїли звання Героя України
ЗСУВторгнення Росії в УкраїнуСМЕРТЬДень ЗахисниківРегіони

Воїну 30 бригади Василю Поліщуку посмертно присвоїли звання Героя України

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Воїну 30 бригади Василю Поліщуку посмертно присвоїли звання Героя України
Воїну 30 бригади Василю Поліщуку посмертно присвоїли звання Героя України. Колаж Суспільного Житомир

Молодшому сержанту 30 окремої механізованої бригади Василю Поліщуку посмертно присвоїли звання Героя України.

Про це сказано в Указі Президента України Володимира Зеленського №668/2023 від 29 вересня 2023 року.

За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю: присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" Поліщуку Василю Валерійовичу – молодшому сержанту (посмертно).

27-річний головний сержант взводу 30 окремої механізованої бригади Василь "Газон" Поліщук, який родом із Полтавщини, загинув 27 серпня 2022 року у бою в Харківській області. Під час раптової атаки росіян Василь викликав вогонь на себе, аби дати час побратимам підготуватися до бою. Йому вдалося підбити з ручного протитанкового гранатомета один російський танк, але, виявилося, що з іншого боку був ще один танк, який прямим попаданням влучив у Василя. Воїн миттєво загинув, але його вчинок дав можливість побратимам зарядити зброю і дати відсіч російським військам. У тому бою і в той день загинув лише Василь.

Воїн 30 бригади Василь Поліщук
Василь Поліщук на стіні пам'яті загиблих у російсько-українській війні. Михайлівська площа, Київ, 2022 рік. Фото надане Суспільному Житомир Оксаною Поліщук

Через кілька місяців після загибелі воїна його сестра Оксана написала петицію до президента України, аби службу та вчинок її брата гідно оцінила держава. Журналістам Суспільне Житомир Оксана розповідала про життєвий шлях свого брата та пояснила, чому вирішила писати петицію до президента.

Раніше Суспільне писало, що напередодні відзначення Дня захисника і захисниць України президент Володимир Зеленський присвоїв звання "Герой України" 35 військовослужбовцям, серед яких 31 — посмертно.

Підписуйтеся, читайте, дивіться головні новини Житомирщини:

Telegram | Instagram | Viber | Facebook | YouTube

Топ дня
День захисників 1 жовтня, Зеленський заявив про створення альянсу оборонних індустрій. 585 день війни. Онлайн
День захисників 1 жовтня, Зеленський заявив про створення альянсу оборонних індустрій. 585 день війни. Онлайн Важливо
День захисників
У День захисників і захисниць Зеленський вшанував пам'ять загиблих бійців
Головнокомандувач ЗСУ Залужний у День захисників подякував українським воїнам
Головнокомандувач ЗСУ Залужний у День захисників подякував українським воїнам
Президент України Володимир Зеленський
Зеленський: "Важкі часи зробили нас сильними"
Україна вперше відзначає День захисників і захисниць у нову дату
Україна вперше відзначає День захисників і захисниць у нову дату

Вибір редакції
Механіки ремонтують броньовану машину Humvee
"Мотолига" — майже як трактор". Як працюють військові мобільні ремонтні групи
Російський військовий на Запорізькій АЕС
Ядерна брехня. Викриття маніпуляцій РФ напередодні Генеральної конференції МАГАТЕ — VoxCheck
Військовий у коридорі психіатричного відділення
"Я не спав 45 днів". Один день у відділенні психологічної реабілітації для військових
Азербайджанський КПП у Лачинському коридорі
Азербайджан проводить антитерористичні заходи в Нагорному Карабаху. Чому в регіоні знову загострення
Військові навчання танкістів у Чернігівській області
Перерозподіл ПДФО військових. Чому у місцевих бюджетів хочуть забрати цей податок
Дізнайтесь більше
“Головна зброя розвідника — це його голова”. Історія рибалки, який став на захист Сумщини
“Головна зброя розвідника — це його голова”. Історія рибалки, який став на захист Сумщини
Загальнонаціональна хвилина мовчання у пам’ять загиблих захисників. СУСПІЛЬНЕ | ВІДЕОНОВИНИ
Загальнонаціональна хвилина мовчання у пам’ять загиблих захисників. СУСПІЛЬНЕ | ВІДЕОНОВИНИ
Конфлікт чоловіків у військовій формі та правоохоронців на блокпості Харкова. Поліція відкрила справу
Конфлікт чоловіків у військовій формі та правоохоронців на блокпості Харкова. Поліція відкрила справу
З перших днів вторгнення і до сьогодні. Історія військового із Сум
З перших днів вторгнення і до сьогодні. Історія військового із Сум
На початок