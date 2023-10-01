Воїну 30 бригади Василю Поліщуку посмертно присвоїли звання Героя України

Молодшому сержанту 30 окремої механізованої бригади Василю Поліщуку посмертно присвоїли звання Героя України.

Про це сказано в Указі Президента України Володимира Зеленського №668/2023 від 29 вересня 2023 року.

За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю: присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" Поліщуку Василю Валерійовичу – молодшому сержанту (посмертно).

27-річний головний сержант взводу 30 окремої механізованої бригади Василь "Газон" Поліщук, який родом із Полтавщини, загинув 27 серпня 2022 року у бою в Харківській області. Під час раптової атаки росіян Василь викликав вогонь на себе, аби дати час побратимам підготуватися до бою. Йому вдалося підбити з ручного протитанкового гранатомета один російський танк, але, виявилося, що з іншого боку був ще один танк, який прямим попаданням влучив у Василя. Воїн миттєво загинув, але його вчинок дав можливість побратимам зарядити зброю і дати відсіч російським військам. У тому бою і в той день загинув лише Василь.

Василь Поліщук на стіні пам'яті загиблих у російсько-українській війні. Михайлівська площа, Київ, 2022 рік. Фото надане Суспільному Житомир Оксаною Поліщук

Через кілька місяців після загибелі воїна його сестра Оксана написала петицію до президента України, аби службу та вчинок її брата гідно оцінила держава. Журналістам Суспільне Житомир Оксана розповідала про життєвий шлях свого брата та пояснила, чому вирішила писати петицію до президента.

Раніше Суспільне писало, що напередодні відзначення Дня захисника і захисниць України президент Володимир Зеленський присвоїв звання "Герой України" 35 військовослужбовцям, серед яких 31 — посмертно.

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