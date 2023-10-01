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На війні загинув Олександр Пастух родом з Хмельниччини
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На війні загинув Олександр Пастух родом з Хмельниччини

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На війні загинув Олександр Пастух родом з Хмельниччини
На фото воїн Олександр Пастух. Фото: Війтовецька громада

Виконуючи бойове завдання поблизу Кремінної на Луганщині 29 вересня 2023 року загинув Олександр Пастух родом з Війтовецької громади. Чоловік був командиром стрілецького батальйону іменні Тараса Хаммера.

Про це повідомили у пресслужбі Війтовецької громади.

За їхньою інформацією, народився Олександр 23 травня 1981 року. Навчався у Війтовецькій школі. Після закінчення шостого класу Олександр з родиною переїхав до Києва. Закінчивши одну з київських шкіл вступив до київського технікуму електронних приладів. Вищу освіту здобував на кафедрі Політології Філософського факультету Київського університету ім.Т.Шевченка.

"Олександр — величезний патріот і націоналіст. І за свої націоналістичні та патріотичні ідеї був політичним в'язнем у період з 2004 по 2014 рік. З 2014 року, після захоплення Росією українського Криму та частини Донецької та Луганської областей пішов добровольцем у батальйон "АЗОВ". Після повномасштабного вторгнення з 24 лютого був у складі 2 стрілецького батальйону Добровольчого Украї́нського Корпусу "Правий сектор", — написали в громаді.

Поховають Олександра Пастуха у Києві, написали у Війтовецькій громаді. Дата та час прощання наразі не відома.

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