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На Закарпатті попрощалися із полеглим на війні Вадимом Мисем
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На Закарпатті попрощалися із полеглим на війні Вадимом Мисем

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На Закарпатті попрощалися із полеглим на війні Вадимом Мисем
Фото: Митрополит Феодор/Facebook

У селищі Воловець Мукачівського району 30 вересня попрощалися із полеглим на війні захисником 19-річним Вадимом Мисем.

Про це повідомили на сайті Мукачівської єпархії.

Чин похорону відбувся у храмі на честь преподобного Іова Угольского.

"Вадим Мись загинув 22 вересня від кулі російських окупантів, захищаючи кожного із нас", — йдеться у повідомленні.

На Закарпатті попрощалися із полеглим на війні Вадимом Мисем
Фото: Митрополит Феодор/Facebook

Вічна та світла пам'ять Герою!

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