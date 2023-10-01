На Закарпатті попрощалися із полеглим на війні Вадимом Мисем

У селищі Воловець Мукачівського району 30 вересня попрощалися із полеглим на війні захисником 19-річним Вадимом Мисем.

Про це повідомили на сайті Мукачівської єпархії.

Чин похорону відбувся у храмі на честь преподобного Іова Угольского.

"Вадим Мись загинув 22 вересня від кулі російських окупантів, захищаючи кожного із нас", — йдеться у повідомленні.

Фото: Митрополит Феодор/Facebook

Вічна та світла пам'ять Герою!

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