НовиниВійнаРегіониВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

На Полтавщині роботодавцям відшкодовують затрати на працевлаштування осіб з інвалідністю
ЛЮДИІНВАЛІДНІСТЬРоботаРегіони

На Полтавщині роботодавцям відшкодовують затрати на працевлаштування осіб з інвалідністю

Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Робота, люди з інвалідністю
pexels.com

З 29 серпня запрацювала програма, яка передбачає фінансову підтримку тих роботодавців, які власним коштом облаштовують робочі місця для людей з інвалідністю 1 та 2 груп. У Полтавській області вже є перший результат.

Про це в ефірі Українського радіо “Полтава” розповіла директорка Полтавського обласного центру зайнятості Катерина Клавдієва.

Механізм досить простий: ви, як роботодавець, купуєте обладнання (для облаштування належних умов праці - ред.), подаєте нескладний перелік документів, ми оперативно протягом трьох днів приймаємо рішення і кошти вам повертаються. На сьогодні ми перші в Україні і вже перше робоче місце створене у Полтаві. Це жінка-бухгалтер, проблеми із захворюванням хребта. Придбано крісло та інше обладнання, яке дозволить їй комфортно працювати повний робочий день.

Грошова компенсація за облаштування робочого місця для людини з першою групою інвалідності до ста тисяч гривень, другої групи – 67 тисяч гривень. На обліку в обласному центрі зайнятості 150 осіб з другою групою інвалідності. Ця програма спонукатиме роботодавців до співпраці.

Умовою є придбання обладнання з моменту дії постанови. Тобто, якщо особа працевлаштована з 29 серпня, роботодавець має право на відшкодування. Щоб не було випадків, коли звільняють, а потім працевлаштовують, роботодавець не повинен бути в трудових відносинах з цією людиною пів року.

Облаштування робочого місця для особи з інвалідністю не прив’язує людину до нього на певний термін у часі. Навіть після звільнення працівника роботодавець може знову претендувати на подібне фінансове відшкодування у разі, якщо створить інше робоче місце для іншої людини. Розширено і коло суб’єктів, які можуть отримувати компенсацію.

Якщо по інших програмах це повинні бути суб’єкти підприємницької діяльності, які заробляють. Бюджетні, державні установи не мали права. То по цій програмі мають право приймати участь всі, хто має статус роботодавця. Звичайно, порядок фінансування державних організацій і підприємств носить специфічний характер, ми зараз вивчаємо, щоб роботодавець придбав обладнання і отримав відшкодування.

Перелік обладнання, яке роботодавець може закупити і отримати відшкодування, є і він дуже широкий, говорить Катерина Клавдієва

Якщо потрібен певний температурний контроль, а в приміщенні холодно, можна купити теплове обладнання. Ураження опорно-рухового апарату – підйомник для приміщення. Якщо людина не має кінцівки – можливо якісь маніпулятори. Захворювання органів слуху – слухові апарати. Коли є ураження органів дихання, це можуть бути очисники повітря. Настільки широкий перелік, я дуже позитивно вражена.

В обласному центрі зайнятості вже є п’ять заявок про працевлаштування осіб з інвалідністю 1 та 2 груп від роботодавців і подальшого роз’яснення для отримання компенсації. Щодо фінансування поданих заявок, то Катерина Клавдієва сказала так: "Є робоче місце – ми фінансуємо".

Повністю інтерв’ю слухайте за посиланням.

Читайте і дивіться Суспільне Полтава на платформах:

Telegram | Viber | Instagram | Twitter | YouTube | Facebook

Топ дня
День захисників 1 жовтня, Зеленський заявив про створення альянсу оборонних індустрій. 585 день війни. Онлайн
День захисників 1 жовтня, Зеленський заявив про створення альянсу оборонних індустрій. 585 день війни. Онлайн Важливо
День захисників
У День захисників і захисниць Зеленський вшанував пам'ять загиблих бійців
Головнокомандувач ЗСУ Залужний у День захисників подякував українським воїнам
Головнокомандувач ЗСУ Залужний у День захисників подякував українським воїнам
Президент України Володимир Зеленський
Зеленський: "Важкі часи зробили нас сильними"
Україна вперше відзначає День захисників і захисниць у нову дату
Україна вперше відзначає День захисників і захисниць у нову дату

Вибір редакції
Механіки ремонтують броньовану машину Humvee
"Мотолига" — майже як трактор". Як працюють військові мобільні ремонтні групи
Російський військовий на Запорізькій АЕС
Ядерна брехня. Викриття маніпуляцій РФ напередодні Генеральної конференції МАГАТЕ — VoxCheck
Військовий у коридорі психіатричного відділення
"Я не спав 45 днів". Один день у відділенні психологічної реабілітації для військових
Азербайджанський КПП у Лачинському коридорі
Азербайджан проводить антитерористичні заходи в Нагорному Карабаху. Чому в регіоні знову загострення
Військові навчання танкістів у Чернігівській області
Перерозподіл ПДФО військових. Чому у місцевих бюджетів хочуть забрати цей податок
Дізнайтесь більше
Відновлення та волонтерство. Тиждень на Миколаївщині у фото
Відновлення та волонтерство. Тиждень на Миколаївщині у фото
Ігор Юхименко та старший син Денис
Волинянин та двоє його синів служать у 100-ій бригаді ТРО Волині
Житомирянин Володимир Берелет: після 70 років життя лише починається
Після 70 років змінив роботу, перездав на права, купив автівку: історія житомирянина Володимира Берелета
&quot;Емоцій не було, тільки шок&quot;: власниця крамниці з Умані, куди влучив російський безпілотник
"Емоцій не було, тільки шок": власниця крамниці з Умані, куди влучив російський безпілотник
На початок