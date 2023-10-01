З 29 серпня запрацювала програма, яка передбачає фінансову підтримку тих роботодавців, які власним коштом облаштовують робочі місця для людей з інвалідністю 1 та 2 груп. У Полтавській області вже є перший результат.

Про це в ефірі Українського радіо “Полтава” розповіла директорка Полтавського обласного центру зайнятості Катерина Клавдієва.

Механізм досить простий: ви, як роботодавець, купуєте обладнання (для облаштування належних умов праці - ред.), подаєте нескладний перелік документів, ми оперативно протягом трьох днів приймаємо рішення і кошти вам повертаються. На сьогодні ми перші в Україні і вже перше робоче місце створене у Полтаві. Це жінка-бухгалтер, проблеми із захворюванням хребта. Придбано крісло та інше обладнання, яке дозволить їй комфортно працювати повний робочий день.

Грошова компенсація за облаштування робочого місця для людини з першою групою інвалідності до ста тисяч гривень, другої групи – 67 тисяч гривень. На обліку в обласному центрі зайнятості 150 осіб з другою групою інвалідності. Ця програма спонукатиме роботодавців до співпраці.

Умовою є придбання обладнання з моменту дії постанови. Тобто, якщо особа працевлаштована з 29 серпня, роботодавець має право на відшкодування. Щоб не було випадків, коли звільняють, а потім працевлаштовують, роботодавець не повинен бути в трудових відносинах з цією людиною пів року.

Облаштування робочого місця для особи з інвалідністю не прив’язує людину до нього на певний термін у часі. Навіть після звільнення працівника роботодавець може знову претендувати на подібне фінансове відшкодування у разі, якщо створить інше робоче місце для іншої людини. Розширено і коло суб’єктів, які можуть отримувати компенсацію.

Якщо по інших програмах це повинні бути суб’єкти підприємницької діяльності, які заробляють. Бюджетні, державні установи не мали права. То по цій програмі мають право приймати участь всі, хто має статус роботодавця. Звичайно, порядок фінансування державних організацій і підприємств носить специфічний характер, ми зараз вивчаємо, щоб роботодавець придбав обладнання і отримав відшкодування.

Перелік обладнання, яке роботодавець може закупити і отримати відшкодування, є і він дуже широкий, говорить Катерина Клавдієва

Якщо потрібен певний температурний контроль, а в приміщенні холодно, можна купити теплове обладнання. Ураження опорно-рухового апарату – підйомник для приміщення. Якщо людина не має кінцівки – можливо якісь маніпулятори. Захворювання органів слуху – слухові апарати. Коли є ураження органів дихання, це можуть бути очисники повітря. Настільки широкий перелік, я дуже позитивно вражена.

В обласному центрі зайнятості вже є п’ять заявок про працевлаштування осіб з інвалідністю 1 та 2 груп від роботодавців і подальшого роз’яснення для отримання компенсації. Щодо фінансування поданих заявок, то Катерина Клавдієва сказала так: "Є робоче місце – ми фінансуємо".

Повністю інтерв’ю слухайте за посиланням.

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