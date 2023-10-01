На Лимано-Куп'янському напрямку зросла чисельність 25-ї армії РФ — Євлаш

25-та армія РФ, позиції якої розташовані на Лимано-Куп'янському напрямку, вже повністю укомплектована, її чисельність зросла. Раніше вона складала 12 тисяч військових, зараз йде мова про понад 17 тисяч.

Про це повідомив в ефірі телемарафону "Єдині новини" начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш.

"Вони зайняли позицію поблизу Кремінної Луганської області, трохи західніше та південніше цього населеного пункту. Їх основна задача — тримати цей напрямок. Проте підготовленість особового складу залишається на невисокому рівні. Бійців, які там проходять службу, набрали за контрактом. Також вони були переведені з інших підрозділів. Ми не фіксуємо штурмових дій на цьому напрямку", — розповів Євлаш.

Ілля Євлаш говорить, що попри це армія РФ активно використовує авіацію.

"13 авіаційних ударів російські військові завдали за минулу добу. Вони намагаються компенсувати роботу артилерії, бо зазнали великих втрат. Російська армія відтягнула свої артилерійські підрозділи на граничну дистанцію, щоб убезпечити їх від ураження нашими безпілотниками, розрахунками контрбатарейної боротьби", — зазначив Євлаш.

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