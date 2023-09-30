До Одеси з неоголошеним візитом прибув Жозеп Боррель

До Одеси з неоголошеним візитом прибув Високий представник Європейського Союзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель.

Про це 30 вересня повідомив політик на своїй сторінці у Twitter.

"Одеса — красиве історичне місто. Воно має бути в заголовках через його яскраву культуру та дух. Натомість воно потрапляє у новини як часта мішень путінської війни. ЄС підтримує стабілізацію місць, які постраждали від варварського знищення Росією", — йдеться в повідомленні.

Боррель відвідав Свято-Преображенський собор в Одесі, який був пошкоджений через атаку РФ по місту 23 липня:

"Це настільки чудове місто з культурним та історичним корінням. Воно має бути на перших сторінках газет завдяки своїй культурній активності, яскравому та мультиетнічному суспільству, завдяки своїй красі, історії. Але замість цього воно - на перших сторінках через це, через варварські атаки росіян, їхню агресію проти міста, яка руйнує інфраструктуру та архітектуру. Я був свідком наслідків цієї війни, як Україна та Одеса платять високу ціну. Це — яскравий приклад того, як росіяни намагаються знищити Україну".

Жозеп Боррель у Свято-Преображенському соборі в Одесі. Фото: Одеська ОВА

Також політик зазначив, що завітав до міста, аби продемонструвати Україні підтримку ЄС в її боротьбі та територіальній цілісності:

"Сьогодні рік, як частина української території — Донеччини, Луганщини, Запоріжжя та Херсонщини — були незаконно анексовані Росією. Так само, як Крим був незаконно анексованим раніше. І я тут, в Одесі, щоб продемонструвати, як ми підтримуємо Україну — з нашою військовою підтримкою, економічною підтримкою, політичною та дипломатичною активністю, у тому, щоб досягти миру, але справедливого миру, який зберігає територіальну цілісність та незалежність".

Жозеп Боррель на морвокзалі в Одесі. Фото: Одеська ОВА

Жозеп Боррель на морвокзалі в Одесі. Фото: Одеська ОВА

Жозеп Боррель в Одесі. Фото: Одеська ОВА

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