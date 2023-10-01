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У Рівному облили фарбою пам'ятну дошку в'язням радянського режиму: поліція розшукує, хто це зробив
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У Рівному облили фарбою пам'ятну дошку в'язням радянського режиму: поліція розшукує, хто це зробив

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1 жовтня облили пам'ятну дошку в'язням радянської тюрми
Фото: Facebook Поліція в Рівненській області

У Рівному облили фарбою пам'ятну дошку замордованим радянською владою українським патріотам, в'язням колишньої міської тюрми. Це сталося 1 жовтня. У поліції відкрили кримінальне провадження, розслідують хуліганство і розшукують того, хто це зробив.

Про це повідомили у преслужбі поліції Рівненської області. Заява до правоохоронців надійшла від 37-річної очевидиці.

"Жінка повідомила, що невідомий чоловік облив червоною фарбою меморіальну дошку, яка знаходиться на фасаді будинку по вулиці Соборній і присвячена тисячам українських патріотів, які у 40-50 роках ХХ століття були ув’язнені та замордовані більшовицьким та нацистським режимами", — інформує пресслужба поліції.

За цим фактом розпочали досудове розслідування за статтею "Хуліганство". Санкція передбачає покарання штрафом від 17 до 34 тисяч гривень, арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до п'яти років.

Наразі поліцейські проводять слідчі дії та встановлюють, хто це зробив.

Кореспондент Суспільного повідомив, що станом на 11:30 міські комунальники зчищали фарбу з меморіальної дошки, встановленої на фасаді колишньої міської тюрми.

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