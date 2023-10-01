Ігнат пояснив, чому не завжди вдається збити всі "шахеди"

Ударні безпілотники “шахеди”, якими Росія атакує Україну, які і так є непростою і малопомітною ціллю для ППО, наразі удосконалюються для більшого захисту від засобів радіоелектронної боротьби.

Про це речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів в ефірі телемарафону “Єдині новини”.

Коментуючи черговий нічний обстріл України “шахедами”, Ігнат розповів, що ППО не завжди вдається на 100 відсотків відпрацьовувати по ударних БпЛА. При цьому робиться усе можливе, щоб відсоток збиття був якомога більшим.

Ігнат пояснив, що “шахеди” мають доволі великий запас ходу, вони є високоточною зброєю: як би хто не називав їх примітивними, летять далеко і б’ють точно. За його слвиоами, Росія по-різному може запускати “шахеди”, аби максимально роззосередити увагу сил української ППО.

Так, “шахеди” можуть запускатися кількома партіями, коли перша може вилетіти по кругу, а інша пізніше, але напряму. Таким чином об'єкт буде атакований одночасно, пояснив Ігнат.

“Ціль сама по собі непроста, малопомітна, малорозмірна, тобто швидкість невисока. Маленька швидкість — це проблема, для того щоб виявляти її чи то винищувачем, чи іншими системами”, — сказав він.

За словами Ігната, дрони та інше озброєння, якими РФ атакує Україну, удосконалюються для більшого захисту від засобів радіоелектронної боротьби, використовуючи композитні матеріали.

“Навіть якщо є вплив РЕБ на “шахед” і “шахед” може втратити на певний час зв’язок із супутником, але виходячи із зони дії РЕБ, він його відновлює”, — сказав Ігнат.

Він додав, що цієї ночі росіяни запускали “шахеди” з трьох різних напрямків.

Що відомо про обстріл "шахедами" у ніч проти 1 жовтня

У ніч проти 1 жовтня сили протиповітряної оборони знищили 16 "шахедів" із близько 30, якими росіяни атакували Україну.

"У ніч на 1 жовтня 2023 року російські окупанти атакували Україну ударними БпЛА типу "Shahed" з південного, південно-східного та північного напрямків (мис Чауда — ТОТ Крим, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Курськ — РФ)", — йдеться у повідомленні Повітряних Сил.

Усього зафіксовано пуски близько 30 ударних БпЛА "Shahed-131/136". Силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії із протиповітряною обороною Сил оборони України, знищено 16 "шахедів".