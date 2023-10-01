Повітряні Сили: вночі знищили 16 "шахедів" з близько 30

У ніч проти 1 жовтня сили протиповітряної оборони знищили 16 "шахедів" із близько 30, якими росіяни атакували Україну.

Про це зранку 1 жовтня повідомили у командуванні Повітряних Сил.

"У ніч на 1 жовтня 2023 року російські окупанти атакували Україну ударними БпЛА типу "Shahed" з південного, південно-східного та північного напрямків (мис Чауда — ТОТ Крим, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Курськ — РФ)", — йдеться у повідомленні.

Усього зафіксовано пуски близько 30 ударних БпЛА "Shahed-131/136". Силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії із протиповітряною обороною Сил оборони України, знищено 16 "шахедів".