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Повітряні Сили: вночі знищили 16 "шахедів" з близько 30
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Повітряні Сили: вночі знищили 16 "шахедів" з близько 30

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овітряні Сили: вночі знищили 16 "шахедів" з 30
Іранські дрони "Шахеди". Фото: Iran's Military Achievements Media/Twitter

У ніч проти 1 жовтня сили протиповітряної оборони знищили 16 "шахедів" із близько 30, якими росіяни атакували Україну.

Про це зранку 1 жовтня повідомили у командуванні Повітряних Сил.

"У ніч на 1 жовтня 2023 року російські окупанти атакували Україну ударними БпЛА типу "Shahed" з південного, південно-східного та північного напрямків (мис Чауда — ТОТ Крим, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Курськ — РФ)", — йдеться у повідомленні.

Усього зафіксовано пуски близько 30 ударних БпЛА "Shahed-131/136". Силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії із протиповітряною обороною Сил оборони України, знищено 16 "шахедів".

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