З 24 вересня по 1 жовтня у селі Колоденко Рівненської області тривав чемпіонат України з боксу серед юніорів та юніорок. Участь у змаганнях взяла і команда Сумської області.

"У підсумку наші боксери везуть додому одну "золоту" і дві "бронзові" медалі турніру", – повідомив Суспільному секретар федерації боксу Сумської області Максим Самотой.

Ірина Онопрієнко у вагові категорії до 75 кг стала чемпіонкою країни. Євген Капуста та Марія Кулик у своїх вагових категоріях здобули "бронзові" медалі. Крім того, на п’ятих місцях завершили змагання Тихон Мандрикін, Роман Луговський та Поліна Дударенко.

Підготували спортсменів до цього турніру тренери Ігор Курський, Віталій Ходунай, Андрій Мовчан, Євген Коваленко, Євген Хрестіков та Григорій Левченко.

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