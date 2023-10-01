На Рівненщині поховають бойового медика Романа Боровця. Він загинув рік тому

На Рівненщині 2 жовтня поховають 29-річного військовослужбовця Романа Боровця. Він загинув ще рік тому під час обстрілу на Херсонщині.

Про це повідомила у Facebook голова Дядьковицької громади Людмила Вітковець.

29-річний молодший сержант Роман Боровець — із села Великий Шпаків. Він служив бойовим медиком піхотного батальйону.

Роман Боровець загинув ще 7 жовтня 2022 року під час артилерійського обстрілу поблизу села Нова Кам'янка Бериславського району Херсонської області.

"1 жовтня, до рідної домівки у село Великий Шпаків, повертається наш Ромчик. Просимо всіх жителів громади гідно зустріти кортеж із тілом загиблого, який буде рухатися територією громади від села Ясининичі до села Великий Шпаків з 17:40-18:00", — йдеться у дописі Людмили Вітковець.

Поховають Романа Боровця у понеділок, 2 жовтня, деталі повідомлять згодом.

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