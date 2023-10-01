У неділю, 1 жовтня, урочисте богослужіння з нагоди храмового свята у Свято-Покровському кафедральному соборі в Рівному очолює глава Православної Церкви України, митрополит Епіфаній. Суспільне. Культура транслює подію наживо.
1 жовтня в Україні уперше відзначають Покрову Пресвятої Богородиці за новоюліанським календарем, це свято змістилося з 14 жовтня. Також вперше в цей день відзначать День захисників і захисниць України.
Попередньо анонсували, що урочисту службу в кафедральному Свято-Покровському соборі Рівного очолить митрополит Епіфаній.
Сходитися до храму віряни розпочали з 7:00 ранку, інформує кореспондентка Суспільного. Ближче до 9:00 вишикувалися на подвір'ї для зустрічі митрополита.
Урочисте богослужіння у Свято-Покровському соборі транслює наживо Суспільне. Культура.
У Рівне глава ПЦУ прибув напередодні, 30 вересня, повідомив у Facebook речник єпархії Василь Рудніцький.
Також анонсували участь митрополита Епіфанія у низці заходів в місті.
Суспільне Рівне у Telegram | Viber | Instagram | Twitter | YouTube | Facebook