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Урочисту службу в Свято-Покровському соборі Рівного очолює митрополит ПЦУ Епіфаній
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Урочисту службу в Свято-Покровському соборі Рівного очолює митрополит ПЦУ Епіфаній

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Епіфаній служить в Покровському соборі
Фото: Суспільне Рівне

У неділю, 1 жовтня, урочисте богослужіння з нагоди храмового свята у Свято-Покровському кафедральному соборі в Рівному очолює глава Православної Церкви України, митрополит Епіфаній. Суспільне. Культура транслює подію наживо.

1 жовтня в Україні уперше відзначають Покрову Пресвятої Богородиці за новоюліанським календарем, це свято змістилося з 14 жовтня. Також вперше в цей день відзначать День захисників і захисниць України.

Попередньо анонсували, що урочисту службу в кафедральному Свято-Покровському соборі Рівного очолить митрополит Епіфаній.

Епіфаній в Рівному
Фото: Суспільне Рівне

Епіфаній в Рівному
Фото: Суспільне Рівне

Сходитися до храму віряни розпочали з 7:00 ранку, інформує кореспондентка Суспільного. Ближче до 9:00 вишикувалися на подвір'ї для зустрічі митрополита.

Епіфаній в Рівному
Фото: Суспільне Рівне

Епіфаній в Рівному
Фото: Суспільне Рівне

Урочисту службу в Свято-Покровському соборі Рівного очолює митрополит ПЦУ Епіфаній
Фото: Суспільне Рівне

Урочисту службу в Свято-Покровському соборі Рівного очолює митрополит ПЦУ Епіфаній
Фото: Суспільне Рівне

Урочисту службу в Свято-Покровському соборі Рівного очолює митрополит ПЦУ Епіфаній
Фото: Суспільне Рівне

Епіфаній в Рівному
Фото: Суспільне Рівне

Урочисте богослужіння у Свято-Покровському соборі транслює наживо Суспільне. Культура.

Урочисту службу в Свято-Покровському соборі Рівного очолює митрополит ПЦУ Епіфаній
Фото: Суспільне Рівне

У Рівне глава ПЦУ прибув напередодні, 30 вересня, повідомив у Facebook речник єпархії Василь Рудніцький.

Також анонсували участь митрополита Епіфанія у низці заходів в місті.

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