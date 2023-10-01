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День захисників та захисниць у Харкові відзначили хвилиною мовчання
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День захисників та захисниць у Харкові відзначили хвилиною мовчання

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День захисників та захисниць у Харкові відзначили хвилиною мовчання
День захисників та захисниць відзначили хвилиною мовчання, Харків, 1 жовтня, 2023 року. Фото: Олександра Новосел/Суспільне Харків

У День захисників і захисниць України в Харкові відбулась хвилина мовчання в пам'ять про всіх загиблих воїнів. У центрі міста харків'яни вшанували полеглих бійців.

Про це передає кореспондентка Суспільного з місця подій.

День захисників та захисниць у Харкові відзначили хвилиною мовчання
День захисників та захисниць відзначили хвилиною мовчання, Харків, 1 жовтня, 2023 року. Фото: Олександра Новосел/Суспільне Харків

День захисників та захисниць у Харкові відзначили хвилиною мовчання
День захисників та захисниць відзначили хвилиною мовчання, Харків, 1 жовтня, 2023 року. Фото: Олександра Новосел/Суспільне Харків

Рух майданом Свободи о 9:00 зупинили, перехожі та водії вшанували загиблих хвилиною мовчання — люди завмирали, а автівки зупинялися на проїжджій частині.

День захисників та захисниць у Харкові відзначили хвилиною мовчання
День захисників та захисниць відзначили хвилиною мовчання, Харків, 1 жовтня, 2023 року. Фото: Олександра Новосел/Суспільне Харків

День захисників та захисниць у Харкові відзначили хвилиною мовчання
День захисників та захисниць відзначили хвилиною мовчання, Харків, 1 жовтня, 2023 року. Фото: Олександра Новосел/Суспільне Харків

День захисників та захисниць у Харкові відзначили хвилиною мовчання
День захисників та захисниць відзначили хвилиною мовчання, Харків, 1 жовтня, 2023 року. Фото: Олександра Новосел/Суспільне Харків

День захисників та захисниць у Харкові відзначили хвилиною мовчання
День захисників та захисниць відзначили хвилиною мовчання, Харків, 1 жовтня, 2023 року. Фото: Олександра Новосел/Суспільне Харків

Що відомо про проведення загальноукраїнської хвилини мовчання 1 жовтня

Володимир Зеленський повідомив, що 1 жовтня в Україні проведуть масштабну хвилину мовчання на честь загиблих захисників.

Президент нагадав, що 1 жовтня Україна вперше відзначить у нову дату День захисників і захисниць: "Буває, що мовчання здатне сказати більше, ніж будь-які слова. Цієї неділі вперше вся Україна на хвилину зупиниться, щоб мовчанням вшанувати подвиг наших людей, які загинули, захищаючи нашу державу та українців".

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