Часткове припинення роботи уряду в Сполучених Штатах Америки частково пов'язано з допомогою Україні. Якщо дійсно Конгрес піде у шатдаун, то це буде не тривалий період.

Про це в коментарі Суспільному розповів директор Євразійського центру при Атлантичній раді США Джон Гербст. За його словами, шатдаун можливий та є реальним.

"Якщо це дійсно станеться, то це станеться 1 жовтня, є одним з питань, які ускладнюють надання допомоги Україні. Але, зрештою, це не завадить Конгресу та адміністрації ухвалити бюджет, який передбачає допомогу Україні", — сказав Гербст.

Аналітик Atlantic Council розповідає, що уряд Сполучених Штатів офіційно може припинити роботу у разі шатдауну, хоча він ніколи не зупиняється повністю.

"Завжди є люди, які звільняються від його дії, життєво важливий персонал, який працює в надзвичайних ситуаціях. Отже, все ще залишаються військові, співробітники Державного департаменту, ЦРУ, правоохоронних органів, казначейства, які працюють, попри шатдаун", — додає Гербст.

Палата представників проголосувала за три закони, а також за допомогу Україні. Джон Гербст каже, що невдоволення серед того невеликого крила Республіканської партії щодо допомоги Україні є одним із факторів, який сприяв до можливого шатдауну.

"Шатдаун частково пов'язаний з допомогою Україні, але не повністю. І, безумовно, невдоволення серед того невеликого крила Республіканської партії щодо допомоги Україні є одним із факторів, який сприяв до можливого шатдауну, але це не єдиний фактор", — зазначає аналітик.

За його словами, якщо шатдаун відбудеться, а таке відбувалося і раніше, то він триватиме не дуже довго.

"Якщо це станеться, я не думаю, що це триватиме багато місяців. Це може тривати місяць, може тривати тиждень, може тривати кілька днів", — сказав Гербст.