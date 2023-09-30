У Хмельницькому пішохід потрапив під колеса тролейбуса

У Хмельницькому 57-річний пішохід, що намагався перейти дорогу, потрапив під колеса тролейбуса. Його госпіталізували до міської лікарні.

Про це повідомили у Хмельницькому районному управлінні поліції.

За інформацією поліцейських, аварія сталася вранці 29 вересня неподалік зупинки "Дитяча лікарня" на вулиці Кам'янецькій.

"58-річний водій тролейбуса допустив наїзд на 57-річного місцевого жителя, який перетинав проїжджу частину дороги. Внаслідок аварії пішохід отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до Хмельницької міської лікарні", — йдеться у повідомленні.

За даним фактом слідчі Хмельницького райуправління поліції відкрили кримінальне провадження та встановлюють усі обставини події.

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