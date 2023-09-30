У Сумах відбулись змагання з жиму лежачи

У Сумах відбулась відкрита першість міста з жиму лежачи. Змагання присвятили почесному громадянину Сум Олександру Ткаченку.

“Участь у змаганнях, які присвятили почесному громадянину міста Суми Олександру Ткаченку, взяли близько 100 спортсменів. Вони представляли міста Суми, Краснопілля, Кролевець, Путивль, Буринь, Шостка, Глухів. До штанги підходили спортсмени від 10 років і до понад 17. Участь у першості беруть і спортсмени з інвалідністю”, - розповідає головний суддя змагань Леонід Сорокін.

Марк Долженко з глухівського клубу “Гармонія” приїхав на цей турнір після чемпіонату світу серед юнаків та юніорів з паверліфтингу. У румунському місті Клуж-Напока Марк у підсумку змагань посів друге місце серед юніорів.

Фото: Суспільне Суми

Чого чекає від сумських змагань говорить: “Приїхав поспілкуватися, усіх побачити, привітатися. Зробити свій результат. Хочу, щоб у наш вид спорту приходили інші”.

Денис Коноваленко з Кролевця привіз на турнір у Суми 16 спортсменів.

“Хочемо показати тут свої кращі результати. І, якщо вдасться, встановити рекорди області”, - говорить Денис Коноваленко.

Денис Коноваленко, Валерій Мирончик. Фото: Суспільне Суми Денис Коноваленко, Валерій Мирончик. Фото: Суспільне Суми

Валерій Мирончик з Сум змагається серед ветеранів. І хоча конкурентів у нього у його ваговій та вікові категоріях немає, говорить: “Це мені потрібно, щоб завжди бути у тонусі. Сучасне життя, його темп, ритм вимагає від нас усіх тримати його. Особливо у сучасних умовах”.

Валерій у підсумку з результатом 105 кг посів перше місце у своїй віковій категорії. Хлопці Дениса Коноваленка здобули 13 медалей. Марк Долженко у ваговій категорії до 120 кг з результатом 170 кг посів перше місце у класичному жимі.

Усього протягом змагального дня спортсмени розіграли 32 комплекти медалей у жимі та жимі в екіпіруванні.

Що відомо про Олександра Ткаченка

Олександр Ткаченко був майором міліції. 11 липня 2014 року чоловік разом з іншими бійцями сумського зведеного загону працівників тодішньої міліції підірвались в авто на замаскованому фугасі. Того дня, під Сіверськом, отримали поранення двоє бійців спецпідрозділу: Сергій Казнієнко та Юрій Звада. Олександр загинув від поранень. Указом Президента України Олександр Ткаченко був посмертно нагороджений орденом "За мужність" I ступеню. Також посмертно йому було присвоєно і спеціальне звання "майор міліції" та звання "Почесний громадянин міста Суми".

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