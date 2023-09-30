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У Звягелі на благодійному ярмарку зібрали понад 100 тисяч гривень на допомогу ЗСУ
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У Звягелі на благодійному ярмарку зібрали понад 100 тисяч гривень на допомогу ЗСУ

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У Звягелі на благодійному ярмарку зібрали 100 тисяч гривень на допомогу 30 бригаді
У Звягелі на благодійному ярмарку зібрали 100 тисяч гривень на допомогу 30 бригаді. Звягель, Житомирщина. 30 вересня 2023 року. Фото: сайт Звягельської міської ради

30 вересня у Звягелі на благодійному ярмарку "Спільними зусиллями наближаємо Перемогу" зібрали понад 100 тисяч гривень на допомогу 30 окремій механізованій бригаді.

Про це в коментарі Суспільному розповіла керівниця звягельського Центру позашкільної освіти Ольга Добровольна.

"Ярмарок наш центр організував з подвійною метою, — каже Ольга Добровольна. — Найперше — це зібрати гроші на допомогу нашому війську. А по-друге, влаштувати невелике свято для дітей. Дитинство — це пора радості, але, на жаль, наші діти позбавлені цієї радості — у нас багато дітей, які втратили батьків на війні, багато дітей вимушених переселенців. Ми вирішили у такий спосіб підтримати їх і подарувати їм бодай краплину хорошого настрою".

У Звягелі на благодійному ярмарку зібрали понад 100 тисяч гривень на допомогу ЗСУ
Звягель, Житомирщина. 30 вересня 2023 року. Фото: сайт Звягельської міської ради

У Звягелі на благодійному ярмарку зібрали понад 100 тисяч гривень на допомогу ЗСУ
Звягель, Житомирщина. 30 вересня 2023 року. Фото: сайт Звягельської міської ради

У Звягелі на благодійному ярмарку зібрали понад 100 тисяч гривень на допомогу ЗСУ
Звягель, Житомирщина. 30 вересня 2023 року. Фото: сайт Звягельської міської ради

Ярмарок організували в міському центральному парку відпочинку. З 11 до 13 години там працювали кілька локацій — музична локація, ігровий майданчик та майстерня.

"Кожна локація складалася з підлокацій. Були стрільби на влучність, майстер-класи з народних танців та ігор, продаж виробів, виготовлених власноруч: поробки, смаколики, ляльки-мотанки, прикраси, листівки, обереги. Всюди стояли скриньки, куди ми збирали гроші на підтримку ЗСУ. Ми цьогоріч відкрили новий напрям "Школа кулінарної майстерності", то наші діти заздалегідь напекли пряників у вигляді герба нашого міста, які вже на ярмарку прикрашали і продавали. А ще — проводили майстер-класи з прикрашання пряників. Подяка також батькам, які поприносили урожай зібраної городини і власноруч спечені смаколики. Завершилося все патріотичним танцювальним дійством", — говорить Ольга Добровольна.

У Звягелі на благодійному ярмарку зібрали понад 100 тисяч гривень на допомогу ЗСУ
Звягель, Житомирщина. 30 вересня 2023 року. Фото: сайт Звягельської міської ради

У Звягелі на благодійному ярмарку зібрали понад 100 тисяч гривень на допомогу ЗСУ
Звягель, Житомирщина. 30 вересня 2023 року. Фото: сайт Звягельської міської ради

У Звягелі на благодійному ярмарку зібрали понад 100 тисяч гривень на допомогу ЗСУ
Звягель, Житомирщина. 30 вересня 2023 року. Фото: сайт Звягельської міської ради

Також на ярмарку продали прапор з підписом Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, для якого Звягель є рідним містом.

Зі слів керівниці Центру позашкільної освіти, загалом на ярмарку вдалося зібрати понад 100 тисяч гривень, які направлять на допомогу 30 окремій механізованій бригаді.

У Звягелі на благодійному ярмарку зібрали понад 100 тисяч гривень на допомогу ЗСУ
Звягель, Житомирщина. 30 вересня 2023 року. Фото: сайт Звягельської міської ради

У Звягелі на благодійному ярмарку зібрали понад 100 тисяч гривень на допомогу ЗСУ
Звягель, Житомирщина. 30 вересня 2023 року. Фото: сайт Звягельської міської ради

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