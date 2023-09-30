30 вересня у Звягелі на благодійному ярмарку "Спільними зусиллями наближаємо Перемогу" зібрали понад 100 тисяч гривень на допомогу 30 окремій механізованій бригаді.

Про це в коментарі Суспільному розповіла керівниця звягельського Центру позашкільної освіти Ольга Добровольна.

"Ярмарок наш центр організував з подвійною метою, — каже Ольга Добровольна. — Найперше — це зібрати гроші на допомогу нашому війську. А по-друге, влаштувати невелике свято для дітей. Дитинство — це пора радості, але, на жаль, наші діти позбавлені цієї радості — у нас багато дітей, які втратили батьків на війні, багато дітей вимушених переселенців. Ми вирішили у такий спосіб підтримати їх і подарувати їм бодай краплину хорошого настрою".

Звягель, Житомирщина. 30 вересня 2023 року. Фото: сайт Звягельської міської ради

Звягель, Житомирщина. 30 вересня 2023 року. Фото: сайт Звягельської міської ради

Звягель, Житомирщина. 30 вересня 2023 року. Фото: сайт Звягельської міської ради

Ярмарок організували в міському центральному парку відпочинку. З 11 до 13 години там працювали кілька локацій — музична локація, ігровий майданчик та майстерня.

"Кожна локація складалася з підлокацій. Були стрільби на влучність, майстер-класи з народних танців та ігор, продаж виробів, виготовлених власноруч: поробки, смаколики, ляльки-мотанки, прикраси, листівки, обереги. Всюди стояли скриньки, куди ми збирали гроші на підтримку ЗСУ. Ми цьогоріч відкрили новий напрям "Школа кулінарної майстерності", то наші діти заздалегідь напекли пряників у вигляді герба нашого міста, які вже на ярмарку прикрашали і продавали. А ще — проводили майстер-класи з прикрашання пряників. Подяка також батькам, які поприносили урожай зібраної городини і власноруч спечені смаколики. Завершилося все патріотичним танцювальним дійством", — говорить Ольга Добровольна.

Звягель, Житомирщина. 30 вересня 2023 року. Фото: сайт Звягельської міської ради

Звягель, Житомирщина. 30 вересня 2023 року. Фото: сайт Звягельської міської ради

Звягель, Житомирщина. 30 вересня 2023 року. Фото: сайт Звягельської міської ради

Також на ярмарку продали прапор з підписом Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, для якого Звягель є рідним містом.

Зі слів керівниці Центру позашкільної освіти, загалом на ярмарку вдалося зібрати понад 100 тисяч гривень, які направлять на допомогу 30 окремій механізованій бригаді.

Звягель, Житомирщина. 30 вересня 2023 року. Фото: сайт Звягельської міської ради

Звягель, Житомирщина. 30 вересня 2023 року. Фото: сайт Звягельської міської ради

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