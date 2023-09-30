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Маляр привітала Калмикову з призначенням на посаду і передала справи
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Маляр привітала Калмикову з призначенням на посаду і передала справи

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Ганна Маляр і Наталія Калмикова
Ганна Маляр і Наталія Калмикова. Фото: Ганна Маляр/Facebook

Ексзаступниця міністра оборони України Ганна Маляр передала справи Наталії Калмиковій. Вона наголосила, що робота нової заступниці міністра оборони України є вкрай важливою.

Про це Ганна Маляр повідомила у Facebook.

"Це фото з Наталією Калмиковою зроблене в дні звільнення Києва та області. Тоді ми всі були об‘єднані заради цієї мети. Хочу підтримати Наталку з призначенням на посаду заступниці міністра оборони", – написала Маляр і зазначила, що вчора передала Калмиковій справи.

"Знаю, що буде важко. Але ця робота дуже важлива для країни, бо війна триває", – написала Ганна Маляр.

Кабінет міністрів України на засіданні 27 вересня ухвалив розпорядження про призначення трьох заступників міністра оборони.

Згідно з ухваленими рішеннями уряду на посаду заступника міністра оборони України було призначено:

  • Юрія Джигира (ексзаступник міністра фінансів України);
  • Наталію Калмикову (голова Українського ветеранського фонду);
  • Катерину Черногоренко — заступницею міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації (до цього вона працювала проектною менеджеркою Мінцифри).

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