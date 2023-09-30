Маляр привітала Калмикову з призначенням на посаду і передала справи

Ексзаступниця міністра оборони України Ганна Маляр передала справи Наталії Калмиковій. Вона наголосила, що робота нової заступниці міністра оборони України є вкрай важливою.
Про це Ганна Маляр повідомила у Facebook.
"Це фото з Наталією Калмиковою зроблене в дні звільнення Києва та області. Тоді ми всі були об‘єднані заради цієї мети. Хочу підтримати Наталку з призначенням на посаду заступниці міністра оборони", – написала Маляр і зазначила, що вчора передала Калмиковій справи.
"Знаю, що буде важко. Але ця робота дуже важлива для країни, бо війна триває", – написала Ганна Маляр.
Кабінет міністрів України на засіданні 27 вересня ухвалив розпорядження про призначення трьох заступників міністра оборони.
Згідно з ухваленими рішеннями уряду на посаду заступника міністра оборони України було призначено:
- Юрія Джигира (ексзаступник міністра фінансів України);
- Наталію Калмикову (голова Українського ветеранського фонду);
- Катерину Черногоренко — заступницею міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації (до цього вона працювала проектною менеджеркою Мінцифри).