Маляр привітала Калмикову з призначенням на посаду і передала справи

Ексзаступниця міністра оборони України Ганна Маляр передала справи Наталії Калмиковій. Вона наголосила, що робота нової заступниці міністра оборони України є вкрай важливою.

Про це Ганна Маляр повідомила у Facebook.

"Це фото з Наталією Калмиковою зроблене в дні звільнення Києва та області. Тоді ми всі були об‘єднані заради цієї мети. Хочу підтримати Наталку з призначенням на посаду заступниці міністра оборони", – написала Маляр і зазначила, що вчора передала Калмиковій справи.

"Знаю, що буде важко. Але ця робота дуже важлива для країни, бо війна триває", – написала Ганна Маляр.

Кабінет міністрів України на засіданні 27 вересня ухвалив розпорядження про призначення трьох заступників міністра оборони.

Згідно з ухваленими рішеннями уряду на посаду заступника міністра оборони України було призначено: