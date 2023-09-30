На Чернігівщині 30 вересня провели в останню путь Олександра Бабенка, Михайла Довбня та Олександра Гордієнка. Вони загинули під час виконання бойових завдань на Донеччині та Запоріжжі.
Про це повідомили в Чернігівському обласному ТЦК та СП.
Солдат Олександр Бабенко народився 26 листопада 1985 року в Прилуках. Проживав у багатодітній родині. Закінчив 9 класів місцевої школи. У 2000 році вступив до Прилуцького професійного ліцею.
Після закінчення навчання у 2003 році проходив військову службу в ЗСУ у Чернігові.
У 2005 році переїхав з Прилук до села Пирогівці. З 2008 по 2016 роки працював монтером колії Державного підприємства "Південна залізниця" міста Прилуки.
В липні 2022 року добровільно став на захист держави, проходив службу майстром ремонтного відділення бронетанкової техніки одного з підрозділів військової частини A4010.
Загинув 29 грудня 2022 року під час виконання бойового завдання на Донеччині.
Сержант Михайло Довбня народився 4 жовтня 1997 року. Проживав в селі Гмирянка Ічнянської громади.
Після початку повномасштабної війни від травня 2022 року захищав Україну у складі одного з підрозділів військової частини А4350, був на посаді головного сержанта аеромобільного взводу.
Загинув 18 вересня під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку. 25 вересня вдалося ідентифікувати тіло Михайла. Поховали його на кладовищі в селі Гмирянка.
Солдат Олександр Гордієнко 1994 року народження. Проживав в Ічні на Прилуччині. З початку повномасштабного вторгнення вступив у тероборону.
Був у складі одного з підрозділів військової частини А4722 на посаді стрільця-снайпера механізованого відділення.
Загинув 23 вересня 2023 року під час виконання бойового завдання на Запоріжжі внаслідок ворожого артобстрілу.
Попрощалися з воїном та поховали його на кладовищі Ічні.
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