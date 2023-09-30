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На Чернігівщині попрощалися з трьома військовими, які загинули на Донеччині та Запоріжжі
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На Чернігівщині попрощалися з трьома військовими, які загинули на Донеччині та Запоріжжі

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На Чернігівщині попрощалися з трьома військовими, які загинули на Донеччині та Запоріжжі
ФОТО: Суспільне Чернігів

На Чернігівщині 30 вересня провели в останню путь Олександра Бабенка, Михайла Довбня та Олександра Гордієнка. Вони загинули під час виконання бойових завдань на Донеччині та Запоріжжі.

Про це повідомили в Чернігівському обласному ТЦК та СП.

Солдат Олександр Бабенко народився 26 листопада 1985 року в Прилуках. Проживав у багатодітній родині. Закінчив 9 класів місцевої школи. У 2000 році вступив до Прилуцького професійного ліцею.

Після закінчення навчання у 2003 році проходив військову службу в ЗСУ у Чернігові.

У 2005 році переїхав з Прилук до села Пирогівці. З 2008 по 2016 роки працював монтером колії Державного підприємства "Південна залізниця" міста Прилуки.

На Чернігівщині попрощалися з трьома військовими, які загинули на Донеччині та Запоріжжі
Солдат Олександр Бабенко. ФОТО: Чернігівський обласний ТЦК та СП

В липні 2022 року добровільно став на захист держави, проходив службу майстром ремонтного відділення бронетанкової техніки одного з підрозділів військової частини A4010.

Загинув 29 грудня 2022 року під час виконання бойового завдання на Донеччині.

Сержант Михайло Довбня народився 4 жовтня 1997 року. Проживав в селі Гмирянка Ічнянської громади.

Після початку повномасштабної війни від травня 2022 року захищав Україну у складі одного з підрозділів військової частини А4350, був на посаді головного сержанта аеромобільного взводу.

На Чернігівщині попрощалися з трьома військовими, які загинули на Донеччині та Запоріжжі
Сержант Михайло Довбня. ФОТО: Чернігівський обласний ТЦК та СП

Загинув 18 вересня під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку. 25 вересня вдалося ідентифікувати тіло Михайла. Поховали його на кладовищі в селі Гмирянка.

Солдат Олександр Гордієнко 1994 року народження. Проживав в Ічні на Прилуччині. З початку повномасштабного вторгнення вступив у тероборону.

Був у складі одного з підрозділів військової частини А4722 на посаді стрільця-снайпера механізованого відділення.

На Чернігівщині попрощалися з трьома військовими, які загинули на Донеччині та Запоріжжі
Солдат Олександр Гордієнко. ФОТО: Чернігівський обласний ТЦК та СП

Загинув 23 вересня 2023 року під час виконання бойового завдання на Запоріжжі внаслідок ворожого артобстрілу.

Попрощалися з воїном та поховали його на кладовищі Ічні.

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