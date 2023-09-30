Сім із половиною тисяч окопних свічок за 12 годин зробили у Прилуках. Це новий національний рекорд, який підтвердила керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.
Два минулі рекорди належать киянам – три тисячі та сумчанам – п'ять з половиною тисяч окопних свічок за 12 годин.
"Цей рекорд об’єднує всіх. Ми маємо наймолодшу дівчинку — семирічну, яка робила свічки, і ми маємо найстаршого чоловіка — 80-річного, який також допомагав. Цим охоплені були всі Прилуки", — розповіла Лана Вєтрова.
Ідея встановити такий рекорд належить благодійній організації "10 гривень Прилуки". До роботи долучили близько 400 людей – волонтерів, студентів та викладачів трьох прилуцьких коледжів і професійного ліцею.
"По-перше, захотіли об’єднати молодь, по-друге, була така можливість, вирішили якісно в один день виготовити", — говорить волонтер благодійної організації "10 гривень Прилуки" Олександр Гуржій.
В цілях безпеки одночасно працювали до 100 людей. Від фахового медичного коледжу у дві зміни працювали по 20 представників.
"Всі люди прийшли сюди за власним бажанням. Всі хочуть швидше зробити окопні свічки, встановити рекорд у Прилуках. У всіх є мотивація допомогти нашим ЗСУ", — розповів студент Прилуцького фахового медичного коледжу Віктор Главенко.
Від Прилуцького професійного ліцею працюють до 100 представників. Сформовані свічки заливали воском на двох локаціях.
"Знайшли велику каструлю. Я сам електрогазозварник. Підтягнули зварювальний балон і розігріваєм. Набагато простіше і ефективніше. Кидаєм, перетоплюємо, заливаєм", — говорить майстер виробничого навчання Олександр Дейнеко.
Для цього за півроку зібрали півтори тони воску та парафіну, підготували дев'ять тисяч бляшанок та сотні кубометрів паперу.
Окопні свічки поїдуть за потреби на всі напрямки.
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