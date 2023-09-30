Сім із половиною тисяч окопних свічок за 12 годин зробили у Прилуках. Це новий національний рекорд, який підтвердила керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.

Рекорд з виготовлення окопних свічок. ФОТО: Суспільне Чернігів

Два минулі рекорди належать киянам – три тисячі та сумчанам – п'ять з половиною тисяч окопних свічок за 12 годин.

"Цей рекорд об’єднує всіх. Ми маємо наймолодшу дівчинку — семирічну, яка робила свічки, і ми маємо найстаршого чоловіка — 80-річного, який також допомагав. Цим охоплені були всі Прилуки", — розповіла Лана Вєтрова.

Керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова. ФОТО: Суспільне Чернігів

Окопні свічки, які виготовили в Прилуках. ФОТО: Суспільне Чернігів

Ідея встановити такий рекорд належить благодійній організації "10 гривень Прилуки". До роботи долучили близько 400 людей – волонтерів, студентів та викладачів трьох прилуцьких коледжів і професійного ліцею.

"По-перше, захотіли об’єднати молодь, по-друге, була така можливість, вирішили якісно в один день виготовити", — говорить волонтер благодійної організації "10 гривень Прилуки" Олександр Гуржій.

Волонтер благодійної організації "10 гривень Прилуки" Олександр Гуржій. ФОТО: Суспільне Чернігів

В цілях безпеки одночасно працювали до 100 людей. Від фахового медичного коледжу у дві зміни працювали по 20 представників.

"Всі люди прийшли сюди за власним бажанням. Всі хочуть швидше зробити окопні свічки, встановити рекорд у Прилуках. У всіх є мотивація допомогти нашим ЗСУ", — розповів студент Прилуцького фахового медичного коледжу Віктор Главенко.

Студент Прилуцького фахового медичного коледжу Віктор Главенко. ФОТО: Суспільне Чернігів

Процес виготовлення окопних свічок. ФОТО: Суспільне Чернігів

Від Прилуцького професійного ліцею працюють до 100 представників. Сформовані свічки заливали воском на двох локаціях.

"Знайшли велику каструлю. Я сам електрогазозварник. Підтягнули зварювальний балон і розігріваєм. Набагато простіше і ефективніше. Кидаєм, перетоплюємо, заливаєм", — говорить майстер виробничого навчання Олександр Дейнеко.

Майстер виробничого навчання Олександр Дейнеко. ФОТО: Суспільне Чернігів

Для цього за півроку зібрали півтори тони воску та парафіну, підготували дев'ять тисяч бляшанок та сотні кубометрів паперу.

Окопні свічки поїдуть за потреби на всі напрямки.

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