У Кам'янці-Подільському планують облаштувати притулок для тварин

У Кам'янець-Подільській міській громаді планують облаштувати притулок для бездомних тварин. Для цього уже створили робочу групу, яка проводить моніторинг приміщень у селах громади, які можуть слугувати потенційним притулком.

Про це Суспільне Хмельницький розповів міський голова Кам'янця-Подільського Михайло Посітко.

За його словами, неконтрольоване розмноження і безвідповідальність людей призводить до постійного збільшення кількості безпритульних тварин у громаді.

"Це актуальна проблема для багатьох міст, не лише Кам'янця-Подільського. Часто це є наслідком байдужості людей, які, не бажаючи нести відповідальність за утримання, догляд та потомство своїх домашніх улюбленців, часто викидають на вулицю кошенят та цуценят, а також і дорослих тварин", — каже Посітко.

У майбутньому притулку, зі слів міського голови, тварин стерилізуватимуть, також їх можна буде забрати тим, хто виявить бажання мати домашніх улюбленців.

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