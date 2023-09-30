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Румунія підозрює, що дрони порушили її повітряний простір під час атаки РФ на Україну
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Румунія підозрює, що дрони порушили її повітряний простір під час атаки РФ на Україну

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Румунія
Міністр оборони Румунії Анхель Тілвар (другий зліва) відвідує райони в дельті Дунаю поблизу українського кордону, 6 вересня 2023 р., фото: Міністерство оборони Румунії через AP

Румунія заявила в суботу, що її повітряний простір міг бути порушений під час нічних атак Росії безпілотниками на інфраструктуру в сусідній Україні.

Про це повідомляє Міністерство оборони Румунії. Зазначається, що після виявлення груп безпілотників, які прямували до території України поблизу румунського кордону, у муніципалітетах Тулча та Галац було оголошено режим повітряної небезпеки.

"Радарна система спостереження румунської армії вказала на можливе несанкціоноване проникнення в національний повітряний простір, виявивши сигнал на шляху до міста Галац", — йдеться у повідомленні. У Міноборони зазначили, сили надзвичайників, поліції та прикордонної поліції були перенаправлені в райони поблизу міста Галац, де був зафіксований сигнал радара. На цю мить об'єктів, що впали з повітряного простору на території країни, не виявлено. Пошуки уламків продовжаться.

Що відомо про падіння дронів РФ у Румунії

Уночі 4 вересня Росія атакувала південь Одещини дронами типу Shahed-136. У двох громадах Одещини влучили та пошкодили складські та виробничі будівлі, устаткування аграрних та промислових підприємств

Вранці речник МЗС Олег Ніколенко з посиланням на інформацію від ДПСУ вказав, що вночі під час масованої атаки в районі Ізмаїльського порту на Одещині російські "шахеди" впали та здетонували на території Румунії.

Однак у Міноборони Румунії спростували цю інформацію та заявили, що атаки РФ не становили прямої загрози території країни.

В той же день міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна має фотодокази падіння російських дронів у Румунії.

Згодом міністр оборони Румунії Ангел Тілвар підтвердив, що на території країни було знайдено уламки російського безпілотника.

9 вересня у Румунії у районі Плауру повіту Тулча знову були виявлені фрагменти безпілотника, схожого на ті, що використовуються російською армією.

10 вересня МЗС Румунії викликало повіреного РФ через уламки російських дронів.

А 13 вересня у Румунії, ймовірно, знову виявили уламки дрона в районі сіл Нуфурул і Вікторія повіту Тулча після атаки Росії на Одеську область.

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